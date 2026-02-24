Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски с открита тренировка преди мача с Локо (Сф)

Левски с открита тренировка преди мача с Локо (Сф)

  • 24 фев 2026 | 21:46
  • 583
  • 1
Левски с открита тренировка преди мача с Локо (Сф)

Футболистите на Левски ще проведат открита тренировка в сряда преди мача си с Локомотив София от 23-тия кръг на efbet Лига, съобщиха "сините" на официалната си страница.

"Тренировката в сряда, 25 февруари стартира в 15:00 часа и ще се проведе на стадион "Георги Аспарухов". Заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите", посочиха от клуба.

Левски пусна на търг екипите си от двубоя за Суперкупата, парите отиват за ремонт
Левски пусна на търг екипите си от двубоя за Суперкупата, парите отиват за ремонт

Двубоят с Локомотив София е в неделя, 1 март от 17:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Левски е лидер в класирането на Първа лига с 53 точки и има десет аванс пред шампиона за последните 14 сезона Лудогорец.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от БГ Футбол

Петко Панайотов: В позитивна серия сме и се надяваме тя да продължи, мечтите са безплатни

Петко Панайотов: В позитивна серия сме и се надяваме тя да продължи, мечтите са безплатни

  • 24 фев 2026 | 21:11
  • 655
  • 1
Пелето: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

Пелето: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

  • 24 фев 2026 | 20:52
  • 3950
  • 3
Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 71363
  • 84
Ботев (Пловдив) взе футболист от Португалия

Ботев (Пловдив) взе футболист от Португалия

  • 24 фев 2026 | 20:27
  • 4954
  • 2
Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 26706
  • 129
Луканов: Поздравявам моите футболисти! Те са страхотни момчета

Луканов: Поздравявам моите футболисти! Те са страхотни момчета

  • 24 фев 2026 | 20:12
  • 989
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 26706
  • 129
Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 71363
  • 84
Интер 0:0 Бодьо/Глимт (полувреме)

Интер 0:0 Бодьо/Глимт (полувреме)

  • 24 фев 2026 | 22:06
  • 4065
  • 8
Шампионската лига на живо: Нюкасъл с два гола за нула време

Шампионската лига на живо: Нюкасъл с два гола за нула време

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 36411
  • 6
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 15214
  • 14
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 19509
  • 31