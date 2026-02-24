Левски с открита тренировка преди мача с Локо (Сф)

Футболистите на Левски ще проведат открита тренировка в сряда преди мача си с Локомотив София от 23-тия кръг на efbet Лига, съобщиха "сините" на официалната си страница.

"Тренировката в сряда, 25 февруари стартира в 15:00 часа и ще се проведе на стадион "Георги Аспарухов". Заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите", посочиха от клуба.

Двубоят с Локомотив София е в неделя, 1 март от 17:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Левски е лидер в класирането на Първа лига с 53 точки и има десет аванс пред шампиона за последните 14 сезона Лудогорец.

Снимки: Sportal.bg