Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Пелето: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

Пелето: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

  • 24 фев 2026 | 20:52
  • 1213
  • 0
Пелето: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

Бившият футболист на Левски Станислав Ангелов разкри за интересна комуникация между бившия собственик на „сините“ Спас Русев и собственика на Лудогорец – Кирил Домусчиев. Пелето бе гост в подкаста „Код Спорт“, където се върна към периода си на спортен директор на „Герена“ по времето на Русев, който е искал съвети от Домусчиев за управлението на столичния гранд.

Ангелов разказа и любопитни истории от своята богата кариера, която започва във Вихър (Горубляне) с президент босът на ВИС-2 - Георги Илиев.

А защо левскар като Пелето започва кариерата си в ЦСКА, как е влязъл през балкона на имението на Джиджи Бекали за среща с футболния бос, защо е избягал от трансфер в руския Ростов и още интересни истории – гледайте в целия епизод.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА проведе работна среща с НСА

ЦСКА проведе работна среща с НСА

  • 24 фев 2026 | 15:46
  • 1139
  • 3
Съдийската комисия призна за груба грешка в мач от изминалия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия призна за груба грешка в мач от изминалия кръг на efbet Лига

  • 24 фев 2026 | 15:21
  • 3263
  • 8
Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

  • 24 фев 2026 | 15:02
  • 1677
  • 2
Монтана оправя "нивата"

Монтана оправя "нивата"

  • 24 фев 2026 | 14:52
  • 1699
  • 2
Доскорошен нападател на Спартак (Варна) ще играе в Косово

Доскорошен нападател на Спартак (Варна) ще играе в Косово

  • 24 фев 2026 | 14:49
  • 1314
  • 0
Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 63766
  • 82
Виж всички

Водещи Новини

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 14922
  • 60
Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 63766
  • 82
Хеттрик на Сьорлот в ранния реванш в Шампионската лига, следете тук

Хеттрик на Сьорлот в ранния реванш в Шампионската лига, следете тук

  • 24 фев 2026 | 19:41
  • 32055
  • 6
Съставите на Интер и Бодьо/Глимт: Киву със само две промени

Съставите на Интер и Бодьо/Глимт: Киву със само две промени

  • 24 фев 2026 | 20:46
  • 863
  • 2
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 12847
  • 11
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 15760
  • 21