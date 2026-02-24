Левски пусна в продажба билетите за мача с Локо (Сф)

Левски пусна в продажба билетите за мача от XXIII кръг на българското първенство срещу Локомотив (София), съобщават от клуба. Двата отбора ще се срещнат в неделя от 17:15 часа на стадион "Георги Аспарухов". "Билетите са достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор "А" на "Герена" и в мрежата на Eventim. Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача.

"Хубаво време, добра игра, невероятна публика. Всички предпоставки за "синьо" неделно парти. Ще бъдеш ли там?", завършва съобщението на "сините". Левски е начело в класирането на efbet Лига с актив от 53 точки и десет повече от Лудогорец. Локомотив (София) е на десето място с 27 точки.