Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски пусна в продажба билетите за мача с Локо (Сф)

Левски пусна в продажба билетите за мача с Локо (Сф)

  • 24 фев 2026 | 10:41
  • 798
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

Левски пусна в продажба билетите за мача от XXIII кръг на българското първенство срещу Локомотив (София), съобщават от клуба. Двата отбора ще се срещнат в неделя от 17:15 часа на стадион "Георги Аспарухов". "Билетите са достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор "А" на "Герена" и в мрежата на Eventim. Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача. 

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

"Хубаво време, добра игра, невероятна публика. Всички предпоставки за "синьо" неделно парти. Ще бъдеш ли там?", завършва съобщението на "сините". Левски е начело в класирането на efbet Лига с актив от 53 точки и десет повече от Лудогорец. Локомотив (София) е на десето място с 27 точки. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 6841
  • 22
Беласица се похвали с национал

Беласица се похвали с национал

  • 24 фев 2026 | 09:35
  • 804
  • 1
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 9050
  • 21
Тревоги за Манол Георгиев в Асеновец

Тревоги за Манол Георгиев в Асеновец

  • 24 фев 2026 | 08:02
  • 966
  • 0
Николай Жечев: Добри са, но трябва да ги отстраним

Николай Жечев: Добри са, но трябва да ги отстраним

  • 24 фев 2026 | 07:48
  • 1047
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Искаме победата, но да внимаваме

Петър Кюмюрджиев: Искаме победата, но да внимаваме

  • 24 фев 2026 | 07:44
  • 835
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

  • 24 фев 2026 | 12:08
  • 15518
  • 45
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 8430
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 9050
  • 21
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 6841
  • 22
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 37250
  • 65
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 10997
  • 7