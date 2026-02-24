Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. "Ултрас Левски": Предстоят финали на живот и смърт, ще има провокации

"Ултрас Левски": Предстоят финали на живот и смърт, ще има провокации

  • 24 фев 2026 | 13:00
  • 687
  • 8
Една от най-големите фенски фракции на Левски - "Ултрас Левски", публикува призив за подкрепа към отбора преди домакинството на Локомотив (София).

"Левскари, не сме били по-близо до мечтаната цел от почти 17 години. Но историята ни е научила на едно - тиган не се слага, докато рибата е още в морето. Колкото сме близо до титлата, толкова сме и далеч. Предстоят финали. Всеки един от тях - на живот и смърт. Ще се опитат да ни спрат. Ще се опитат да ни пречупят. Ще има напрежение. Ще има провокации. Отборът играе красив футбол. Оттук нататък нашата роля е ясна - да застанем твърдо, шумно и непоколебимо зад момчетата. В неделя, 17:15 часа, започва първият от последните ни финали. Няма връщане назад. Всички на стадиона. Всички за Левски! Без оправдания", написаха от фенската фракция във "Фейсбук".

