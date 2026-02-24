Популярни
Хорнър обвини доктор Марко за уволнението си

  24 фев 2026 | 15:13
Уволнението на Кристиан Хорнър от Ред Бул е една от темите, които присъстват в осмия сезон на Drive to Survive, чиято премиера е в петък. И точно от новия сезон на документалната поредица изтече информация за това какво мисли Хорнър за освобождаването му от тима, който той ръководи 20 години.

“Първата ми реакция на такава гадост, когато те уволнят, беше да кажа: “Майната им!” Те ми отнеха нещо, което беше много ценно за мен - коментира Хорнър, цитиран от английския вестник The Telegraph. - Йос Верстапен никога не е бил мой голям фен, но не мисля, че фамилия Верстапен носи някаква отговорност за освобождаването ми.

Справи ли се Ред Бул с най-големия си технически проблем?

“Мисля, че решението е било взето от Оливър Минцлаф, който е бил посъветван от Хелмут Марко.”

Кадилак е похарчил 1 милиард долара, за да стартира във Формула 1

Предположението на Хорнър най-вероятно е правилно, като се имат предвид реакциите на доктор Марко и Минцлаф след уволнението му. Минцлаф коментира съвсем обрано ситуацията, и то когато вече беше притиснат от обстоятелствата, докато доктор Марко веднага даде да се разбере, че е спечелил тази битка.

Снимки: Gettyimages

