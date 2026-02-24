Популярни
  Новите болиди може да са с по-ниска електрическа мощност

Новите болиди може да са с по-ниска електрическа мощност

  24 фев 2026
Новото поколение задвижващи системи във Формула 1, при които двигателят с вътрешно горене и електрическата система осигуряват по 50% от мощността, вече създават сериозни проблеми на отборите.

След края на заряда на батерията, автомобилът се задвижва само от бензиновия мотор, което довежда до сериозен спад на скоростта. Това може да доведе до големи разлики в скоростите на колите на пистата и оттам да последват опасни ситуации между пилотите. На последното заседание на комисията за Формула 1 участниците са обсъждали различни варианти за изход от тази ситуация.

Един от вариантите е намаляване на мощността на електромоторите с 15-30%, за да не се изразходва толкова бързо зарядът на батерията. По молба на ФИА по време на тестовете в Бахрейн отборите експериментираха с намаляване на мощността на електромоторите между 80 и 200 конски сили.

Ако се приеме подобен вариант, то колите ще са с 1,5-2,5 секунди на обиколка по-бавни, ще се увеличи и времето им да ускорение от 0 до 100 и 200 км/ч, но пък ще е сигурно, че зарядът на батерията ще стига за цялата дължина на стартфиналната права и така ще се избегнат опасните ситуации.

Предполага се, че комисията ще вземе окончателно решение по въпроса след първите няколко състезания от сезон 2026 във Формула 1.

