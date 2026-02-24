Популярни
Справи ли се Ред Бул с най-големия си технически проблем?

  24 фев 2026 | 14:13
Техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше обяви, че дългогодишните проблеми на тима с корелацията при създаването на новите болиди, вече са останали в историята на бившите шампиони. В последните години в Ред Бул имаха трудности при пренасянето на пистата на представянето на моделите в аеродинамичния тунел и нарушаването на тези връзки се оказа тежко изпитание за тима. А основната причина за това е, че въздушният тунел на Ред Бул е много по-стар от тези на другите отбори във Формула 1.

Бившият шеф на отбора, Кристиан Хорнер, наричаше аеротунела „реликва от Студената война“, а от Ред Бул инвестираха значителни средства в изграждането на нов.

При предишния цикъл на техническите правила, отборът често установяваше, че подобренията, разработени с помощта на въздушния тунел, не съответстват на работата им със CFD моделите и в крайна сметка не носеха желаните резултати на пистата.

Тези проблеми допринесоха за срива в представянето на Ред Бул, като миналата година Макс Верстапен беше детрониран от Ландо Норис след четири поредни световни титли, а тимът от Милтън Кийнс загуби битката за световната титла при конструкторите още през 2024 година срещу Макларън.

„Отборът ни имаше големи трудности с корелацията в края на предишните регулации, главно поради два аспекта - обясни Ваше. - Първият е, че въздушният тунел, с който разполагаме, е доста стар; той е най-старият в цялата Формула 1. Вторият аспект е, че когато регулациите достигнат плато, това, което се опитваш да намериш, е минимално, а изискването за точност е много високо. Тогава можеш да поемеш по грешен път.

„Тази година техническите регулации са нови, а пътят на развитие... данните, които можеш да намериш, са по-големи и рискът е по-малък. Това не означава, че няма риск; просто рискът е по-малък."

Очаква се новият въздушен тунел да бъде въведен в експлоатация и напълно функциониращ или по-късно тази година, или в началото на 2027 г., което ще позволи настоящият 70-годишен модел да бъде пенсиониран. Ваше подчерта огромното време, усилия и инвестиции, вложени в новото съоръжение.

„И ще намалим проблема с корелацията, все още не, но съвсем скоро в бъдеще - добави 51-годишният специалист. - Отборът инвестира много в новия въздушен тунел, за да имаме най-добрия в цялата област.“

