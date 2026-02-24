Гюнтер Щайнер коментира представянето на Ферари

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер коментира представянето на Ферари в предсезонните тестове в Бахрейн и италианецът предложи здравословна доза песимизъм относно очакванията на тифозите на новия сезон.

“Ферари си е Ферари, това мога да кажа - обясни Щайнер пред Sports.de. - Никога не знаеш къде точно се намират. Те ще са в челото, но дали ще са начело? При Ферари точно винаги е проблем.

New cars. New power. New teams.



F1 is back and it's all to drive for 🔊#F1 pic.twitter.com/7xgsxiKLTy — Formula 1 (@F1) February 22, 2026

Хорнър обвини доктор Марко за уволнението си

“Вижда се, че колата им е добра. Ферари е в топ 4, няма спор. Сигурен съм, че Шарл Леклер иска да е световен шампион. Ако колата на Ферари му даде възможност за това, той ще се бори здраво, за да може да върне титлата при Ферари.”

Скудерията завърши с най-добро време шейкдауна в Барселона и тестовете в Бахрейн, като Люис Хамилтън и Леклер последователно оглавиха класирането.

Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

Бърни: Новите правила не помагат на Верстапен, Хамилтън има шанс!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages