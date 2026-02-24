Популярни
Гюнтер Щайнер коментира представянето на Ферари

  • 24 фев 2026 | 16:05
  • 467
  • 1

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер коментира представянето на Ферари в предсезонните тестове в Бахрейн и италианецът предложи здравословна доза песимизъм относно очакванията на тифозите на новия сезон.

“Ферари си е Ферари, това мога да кажа - обясни Щайнер пред Sports.de. - Никога не знаеш къде точно се намират. Те ще са в челото, но дали ще са начело? При Ферари точно винаги е проблем.

Хорнър обвини доктор Марко за уволнението си

“Вижда се, че колата им е добра. Ферари е в топ 4, няма спор. Сигурен съм, че Шарл Леклер иска да е световен шампион. Ако колата на Ферари му даде възможност за това, той ще се бори здраво, за да може да върне титлата при Ферари.”

Скудерията завърши с най-добро време шейкдауна в Барселона и тестовете в Бахрейн, като Люис Хамилтън и Леклер последователно оглавиха класирането.

Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки
Бърни: Новите правила не помагат на Верстапен, Хамилтън има шанс!
Снимки: Gettyimages

Хорнър обвини доктор Марко за уволнението си

  • 24 фев 2026 | 15:13
  • 946
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 24 фев 2026 | 14:28
  • 336
  • 0
Справи ли се Ред Бул с най-големия си технически проблем?

  • 24 фев 2026 | 14:13
  • 1924
  • 0
MotoGP въвежда минимална заплата за пилотите от 2027

  • 24 фев 2026 | 13:59
  • 653
  • 0
Кадилак е похарчил 1 милиард долара, за да стартира във Формула 1

  • 24 фев 2026 | 13:56
  • 1109
  • 1
Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

  • 24 фев 2026 | 13:50
  • 1963
  • 0
