Бърни: Новите правила не помагат на Верстапен, Хамилтън има шанс!

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун прогнозира пред RTL какво можем да очакваме от предстоящия сезон в световния шампионат и призна, че очаква интересно развитие на кампанията.

„В началото на сезона ще има хаос, неразбории, всички ще разучават наново Формула 1 – обясни Бърни. – Разбира се, новите правила не помагат на Макс Верстапен и не са подходящи за неговия стил на пилотиране.

„Не става въпрос само за състезанията, пилотите са изправени пред все повече ограничения, но важното е, че Формула 1 е световен шампионат за пилоти, а не за инженери. Съвременната Формула 1 все повече се конкурира с Формула Е. Има опасност да започнем да губим зрители, искрено се надявам, че това няма да се случи.

„Мерцедес имат предимство. Ръсел има талант, но трябва да демонстрира „инстинкт на убиец“, при това в хода на целия сезон, за да стане световен шампион.

„Отборите, които използват двигатели на Мерцедес имат добри шансове, но се надявам, че и Ферари ще участват в тази битка. Формула 1 ще спечели, ако Ферари вземе титлата. Виждам, че Люис не се предава, не иска да се отказва и ще се бори, за да изпълни целта си. Може би тази година той ще успее. Това ще е страхотна история!

„Мисля, че в Ауди разполагат с всичко необходимо, за да запише тима им успешен първи сезон във Формула 1. В средата на колоната отборите имат сходна скорост, а Ауди имат шанс в тази битка. Сигурен съм, че Габриел Бортолето ще е сериозна заплаха за Нико Хюлкенберг, младият бразилец е много бърз и може да стане световен шампион.“

