Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

  • 24 фев 2026 | 13:50
  • 1616
  • 0

Оливър Беарман е пилотът, който ще стартира сезон 2026 във Формула 1 с най-много наказателни точки в своя лиценз и съответно ще бъде под най-голяма угроза да получи забрана за участие в едно състезание.

Британският пилот на Хаас има общо 10 наказателни точки, които ще бъдат валидни до 23 май, когато ще изтече давността на две от тях. Това реално означава, че Беарман ще трябва да бъде изключително внимателен в първите шест състезателни уикенда, в които ще има и два спринта, за да не получи още наказателни точки.

Според правилника, ако един пилот събере 12 наказателни пункта в рамките на 12 месеца, той автоматично получава забрана за участие в едно състезание. Тази система е в сила от 2014 година насам, а до момента във Формула 1 единствен Кевин Магнусен е получавал подобна забрана. Датчанинът трябваше да пропусне Гран При на Азербайджан през 2024 година, когато, по ирония на съдбата, той беше заменен именно от Беарман.

Освен Беарман с наказателни точки сезона ще започнат още Ланс Строл (6), Лиам Лоусън (5), Андреа Кими Антонели (5), Карлос Сайнц (4), Оскар Пиастри (4), Макс Верстапен (3), Люис Хамилтън (3), Пиер Гасли (2), Алекс Албон (2), Габриел Бортолето (2), Франко Колапинто (1), Шарл Леклер (1) и Естебан Окон (1). Всички останали пилоти разполагат с чисти състезателни лицензи преди старта на сезон 2026.

Юки Цунода и Джак Дуън пък са двамата резервни пилоти, които също имат наказателни точки преди старта на кампанията. Цунода, който ще бъде резерва в Ред Бул и Рейсинг Булс, има седем наказателни точки, а резервният състезател на Хаас Дуън има четири.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Дукати предлага по-малко пари на Баная, той си тръгва?

Дукати предлага по-малко пари на Баная, той си тръгва?

  • 23 фев 2026 | 20:44
  • 1531
  • 0
Хонда готви подобрения още за Гран При на Китай

Хонда готви подобрения още за Гран При на Китай

  • 23 фев 2026 | 20:04
  • 2183
  • 0
Топрак Разгатлиоглу: Може би трябва да започна да падам, за да намеря лимита

Топрак Разгатлиоглу: Може би трябва да започна да падам, за да намеря лимита

  • 23 фев 2026 | 19:54
  • 1379
  • 2
Бърни: Новите правила не помагат на Верстапен, Хамилтън има шанс!

Бърни: Новите правила не помагат на Верстапен, Хамилтън има шанс!

  • 23 фев 2026 | 19:19
  • 6410
  • 1
Доктор Марко с изненадваща прогноза кой може да смени Верстапен

Доктор Марко с изненадваща прогноза кой може да смени Верстапен

  • 23 фев 2026 | 18:46
  • 4589
  • 0
Нов състезателен директор в MotoGP

Нов състезателен директор в MotoGP

  • 23 фев 2026 | 18:30
  • 1139
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 31506
  • 65
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 16562
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 4056
  • 2
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 18166
  • 30
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 12905
  • 46
Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

  • 24 фев 2026 | 09:51
  • 8651
  • 13