Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

Оливър Беарман е пилотът, който ще стартира сезон 2026 във Формула 1 с най-много наказателни точки в своя лиценз и съответно ще бъде под най-голяма угроза да получи забрана за участие в едно състезание.

Британският пилот на Хаас има общо 10 наказателни точки, които ще бъдат валидни до 23 май, когато ще изтече давността на две от тях. Това реално означава, че Беарман ще трябва да бъде изключително внимателен в първите шест състезателни уикенда, в които ще има и два спринта, за да не получи още наказателни точки.

Според правилника, ако един пилот събере 12 наказателни пункта в рамките на 12 месеца, той автоматично получава забрана за участие в едно състезание. Тази система е в сила от 2014 година насам, а до момента във Формула 1 единствен Кевин Магнусен е получавал подобна забрана. Датчанинът трябваше да пропусне Гран При на Азербайджан през 2024 година, когато, по ирония на съдбата, той беше заменен именно от Беарман.

Освен Беарман с наказателни точки сезона ще започнат още Ланс Строл (6), Лиам Лоусън (5), Андреа Кими Антонели (5), Карлос Сайнц (4), Оскар Пиастри (4), Макс Верстапен (3), Люис Хамилтън (3), Пиер Гасли (2), Алекс Албон (2), Габриел Бортолето (2), Франко Колапинто (1), Шарл Леклер (1) и Естебан Окон (1). Всички останали пилоти разполагат с чисти състезателни лицензи преди старта на сезон 2026.

Юки Цунода и Джак Дуън пък са двамата резервни пилоти, които също имат наказателни точки преди старта на кампанията. Цунода, който ще бъде резерва в Ред Бул и Рейсинг Булс, има седем наказателни точки, а резервният състезател на Хаас Дуън има четири.

