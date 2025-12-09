Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Популярни
Българският футболен съюз информира футболната общественост, че договорът на досегашния селекционер на женския национален отбор Силвия Радойска изтече и няма да бъде подновен. Г-жа Радойска, която е дългогодишен национален състезател и капитан на националния тим по време на активната си кариера, заема поста на селекционер от 2020 г.

Новият селекционер на женския национален тим ще бъде обявен на по-късен етап.

"Ръководството на Българския футболен съюз ѝ благодари за професионализма, всеотдайната работа и огромния ѝ принос в развитието на женския футбол в България и й пожелава успех в бъдещите ѝ начинания", написаха от родната централа.

