Новият селекционер на „лъвиците“ дебютира на 3 март

  • 5 фев 2026 | 09:53
  • 111
  • 0

Новият селекционер на женския национален отбор по футбол Калоян Петков бе гост в рубриката „Интервюто на Sportal.bg", където говори за първите си дни начело на тима, какво иска да постигне и отношенията му с неговата предшественичка Силвия Радойска.

"Със Силвия Радойска сме в много добри отношения. Тя сега е директор в Лудогорец. Видяхме се преди един мач на отбора. Разговаряхме съвсем спокойно и свободно. Няма никакво напрежение. От много отдавна я познавам - още от футболистка. Даже имаме мачове един срещу друг в Шампионска лига - аз като треньор, а тя като състезател. Много е направено от нея, няма никаква завист или тайни. Разговаряхме с нея точно по проблемите в отбора. За конкретни футболистки разговаряхме. Много се радвам, че тя все още е в българския футбол, защото тя е човек, който познава почти всички и винаги може да е полезна със съвети", каза новия селекционер на женския национален отбор по футбол за неговата предшественичка.

Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол
Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол

Официалният дебют на Петков начело на България ще е на 3 март – националният празник на страната. Тогава „лъвиците“ приемат Хърватия в световна квалификация. Срещата ще се играе на стадион „Александър Шаламанов“ в София от 12:00 часа. България е в група още с отборите на Косово и Гибралтар. Селекционерът призна, че следи отблизо родното първенство и има ясна позиция относно неговото развитие. По думите му са нужни промени в структурата и редуциране на броя на отборите, за да се повиши нивото на конкуренцията и качеството на мачовете.

Калоян Петков пристига начело на националния тим с богат международен опит. В продължение на години той работи в Казахстан, където води БИИК-Казигурт и записва множество участия в женската Шампионска лига. Общият му треньорски стаж е над 20 години, като освен в Казахстан е работил още в Литва, Русия, САЩ, Южна Африка и Ирландия. Между 2012 и 2016 година е и старши треньор на женския национален отбор на Казахстан. С натрупания опит и предстоящия дебют на 3 март, Петков ще се опита да даде нов импулс на българския женски национален отбор и да постави основа за по-стабилно развитие в следващите години.

