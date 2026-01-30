Популярни
Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
  България W
  Женският национален отбор на България има нов селекционер

Женският национален отбор на България има нов селекционер

  30 яну 2026 | 11:19
  • 1385
  • 0
Женският национален отбор на България има нов селекционер

Калоян Петков е новият селекционер на женския национален отбор на България. Специалистът има над 20 години опит изцяло в женския футбол и е един от най-успешните български треньори с богата международна кариера. Работил е в Южна Африка, Ирландия, САЩ, Русия, Литва и Казахстан, като в периода 2012–2016 г. е старши треньор на националния отбор на Казахстан - жени, а общо над четири години ръководи програмата на женските национални отбори в страната.

На клубно ниво Петков постига сериозни успехи в Европа и САЩ. С отборите си достига четвъртфинал и три пъти осминафинал в UEFA Women’s Champions League, като записва победи над утвърдени европейски грандове като Барселона, Андерлехт и Глазгоу Сити. Под негово ръководство казахстанският клуб БИИК-Казигурт се изкачва до №9 в ранглистата на УЕФА за женски клубове.

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

В своята треньорска кариера Калоян Петков е 11-кратен шампион на Казахстан, 2-кратен шампион на Литва, шампион на Русия и двукратен шампион в САЩ, както и носител на множество национални купи и трофеи. С литовския ЖФК Гинтра печели балтийската лига, националното първенство и Купата на страната.

Новият селекционер притежава UEFA PRO лиценз и USSF "A" лиценз, а философията му е насочена към агресивен атакуващ футбол, висока тактическа дисциплина и отлична физическа подготовка.

"Българският футболен съюз пожелава успех на Калоян Петков в новото предизвикателство начело на женския национален отбор на България", написаха от централата.

