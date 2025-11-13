Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България W
  3. Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол

Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол

  • 13 ное 2025 | 13:09
  • 253
  • 0
Селекционерът на женския национален отбор на България Силвия Радойска окачестви като добра изминаващата 2025 година. В свое участие в подкаста на Българския футболен съюз дългогодишната националка на "лъвиците" и настоящ треньор изреди редица позитивни фактори, белязали играта през последните 11 месеца.

"Това, което ме радва, е, че държавното първенство се излъчва и има медийно отразяване. Това е важно и за треньорите, и за момичетата. Радват ме добрите резултати - девическите гарнитури успяха да се класират в следващия етап на Лига А. Добре се развиват 17 и 19-годишните, регионалните селекции също е важен процес, който вече стартира.

Девическите национални отбори на България научиха съперниците си в квалификациите за Евро 2026
Можем да кажем, че има много позитиви, такова е и отношението на всички хора към женския футбол. Надявам се това да продължава и през новата година да имаме по-добри резултати и в женския национален отбор. Смятам, че 2025 година е позитивна година за женския футбол и се надявам всички неща, които се стартираха през последните 12 месеца, да се пренесат и през следващата. Има светло бъдеще и с общи усилия заедно да направим крачка по крачка тези момичета, които имат талант, да имат по-добро бъдеще от това, което съм имала аз като играч", каза Радойска.

