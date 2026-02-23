Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Нов състезателен директор в MotoGP

Нов състезателен директор в MotoGP

  • 23 фев 2026 | 18:30
  • 176
  • 0

Организаторите на MotoGP обявиха официално, че от 2026 година надпреварите в кралския клас ще бъдат ръководени от Греъм Уебър, който ще замени Майк Уеб на поста състезателен директор.

Уеб заемаше позицията на състезателен директор от сезон 2012 насам, но след общо 14 години на поста той бива заменен от своя досегашен заместник Уебър. Все пак Уеб ще продължи да бъде част от рейс дирекцията, но само като координатор.

Новият заместник състезателен директор ще бъде Джак Горс, а той, Уеб и Уебър ще отговарят пряко за всички събития на пистата в хода на всеки един състезателен уикенд в MotoGP през 2026 година. Сезонът ще стартира тази седмица с Гран При на Тайланд на пистата „Бурирам“.

Снимки: MotoGP

