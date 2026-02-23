Дукати предлага по-малко пари на Баная, той си тръгва?

Оставането на Марк Маркес в Дукати е приоритет №1 на шефовете на италианския тим и това може да струва мястото на Франческо Баная. Италианецът има опция да остане в тима, но има вариант да не се стигне до нея.

Според непотвърдена информация, от Дукати са предложили на Баная да продължи като техен заводски пилот, но със сериозно намаление на заплатата. А това е резултат от предстоящото увеличение на парите, които ще получава Марк Маркес, ако остане в Дукати.

Топрак Разгатлиоглу: Може би трябва да започна да падам, за да намеря лимита

До тази ситуация се е стигнало, тъй като Маркес е подписал първия си договор с Дукати при други условия и доста по-ниска заплата, само за да има шанс да се бори за световната титла.

Все още от Дукати няма убедителна информация, че преговорите с Баная са приключили, но от неговия лагер стават все повече сигналите, че той не иска да продължи с тима, който е готов да ореже заплатата му и той да не получава подкрепата, която смята, че заслужава.

Нов състезателен директор в MotoGP

От друга страна, смята се, че е въпрос на време Педро Акоста да смени Баная в Дукати, а и испанецът ще има доста по-ниски финансови изисквания от бившия световен шампион.

Според различни източници, договорът на Маркес с Дукати е за 10 или 12 милиона евро, а за 2025 той е получил 17 милиона, като в сумата влизат и премиите и бонусите за победите и световната титла. В същото време Баная кара за 7 милиона евро на година и се предполага, че новата оферта на Дукати е била за 4 или 5 милиона евро.

Марк Маркес коментира преговорите с Дукати, може да подпише за 2 години

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages