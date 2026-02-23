Топрак Разгатлиоглу: Може би трябва да започна да падам, за да намеря лимита

Топрак Разгатлиоглу призна, че адаптацията му към MotoGP не върви толкова гладко, колкото той се е надявал.

Трикратният световен шампион в Супербайк е първият пилот, който преминава от Супербайк в MotoGP от Кал Кръчлоу през 2011 година насам. Машините в двата класа са фундаментално различни, което реално изисква от Разгатлиоглу той да изгради наново своя стил на пилотиране, което за момента не върви съвсем по план.

What better way to start a testing day than to share impressions with a #MotoGP Legend 😎 @topfragrls #BuriramTest ⏱️ pic.twitter.com/IKK6Xwh58l — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 21, 2026

За това не спомага и фактът, че той кара мотора на Ямаха, който категорично е най-бавният и ненадежден в MotoGP в момента. Всички тези обстоятелства дори доведоха до визита от страна на Фабио Куартараро в гаража на Разгатлиоглу, а след това турчинът разкри какви съвети е получи от световния шампион за 2021 година.

Само Ямаха не бележи прогрес в MotoGP за последната година

„Говорихме за тази година. Все още се уча и той ме посъветва да не бърза, Ямаха се подобрява, а и аз още се адаптирам към гумите. Той ми каза, че винаги е трудно с нов мотор. Опитвам се да се адаптирам. Той просто ме посъветва да бъда спокоен и да не бързам, за да не унищожа себе си.



„Аз винаги мисля завой за завой, опитвам се да дам най-доброто от себе си, но времената на идват и това ме натъжава. Но аз знаех това, защото бях наясно, че в MotoGP моторите и гумите са напълно различни и аз трябва да се адаптирам към тях. Но, въпреки това, аз все още не успявам да се адаптирам, особено към предната гума.



„Може би успявам да спра здраво, но не вярвам на мотора както другите пилот, когато е под наклон. Те се накланят изцяло. Когато аз започна да го правя, аз вече чакам да загубя предницата. Все още не съм паднал и моторът е цял, но може би аз трябва да започна да падам, за да намеря лимита“, каза турчинът, който обясни и защо прекрати предварително състезателната си симулация вчера.



„Опитах симулация на състезание, но не харесах настройките. Имах два мотора с различни настройки, но не ми харесаха. В десетата обиколка аз се прибрах в бокса, защото времената ми бяха бавни. Казах си, че е по-добре да го направя, защото нещо не е наред.



„Следобед започнах да карам с износени гуми, за да разбера мотора. Но също така постигнах добри времена, защото гумите вече бяха на 14 обиколки. Обикновено правя шест или седем с тази гума, така че постигнах доста добро време. Аз също бях изненадан, защото, когато правя повече обиколки, аз започвам да се адаптирам към мотора и как той трябва да бъде каран, но и се опитвам да се грижа за гумите“, коментира Разгатлиоглу.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages