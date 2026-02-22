Атлетико довърши мечтите на Еспаньол за топ 4

Отборът на Атлетико Мадрид прекърши в зрелищна голеада тима на Еспаньол с 4:2 в среща от 25-ия кръг на испанската Ла Лига. Поражението окончателно уби и последните надежди на каталунците за финиширане в топ 4, тъй като вече изостават на цели 13 точки от днешния си съперник.

Жофре Карерас даде ранен аванс на гостите в 6-ата минута, но в средата на полувремето Александър Сьорлот възстанови равенството с попадение в 21-вата минута.

Головото зрелище остана за след почивката, като за кратко време в 49-ата и 58-ата минути Джулиано Симеоне и Адемола Луукман се разписаха. В 72-рата пък Сьорлот вкара второто си попадение и реши изхода от двубоя.

До края каталунците имаха сили само за още един гол, с който направиха поражението си една идея по-почетно. Той дойде в 87-ата минута, когато се разписа Еду Експозито.

Идната седмица Атлетико ще има доста тежка програма, тъй като ще изиграе цели две срещи. Първо, на 24-и февруари предстои реваншът от плейофите на Шампионската лига, в който има работа за довършване срещу белгийския вицешампион Брюж. Четири дни по-късно пък на 28-и февруари (събота) “дюшекчиите” ще имат една идея по-лек двубой, като ще гостуват на новака Овиедо.

Еспаньол от своя страна няма европейски ангажименти и предстои да се изправи срещу Елче през уикенда на 1-ви март (неделя).