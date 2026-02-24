Карик: Удовлетворяващо е да спечелиш с 1:0 като гост

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик остана доволен от минималната победа с 1:0 над Евертън в гостуването на стадион "Хил Дикинсън". Той призна, че тимът му е можел да се представи и по-добре, но в същото време е удовлетворен от резултата.

"Трябваше да положим много усилия. Поздравления за Евертън – те ни затрудниха максимално и ни принудиха често да браним наказателното си поле. Духът, с който се защитавахме в пеналта, беше на най-високо ниво. Чистата мрежа е фантастично постижение. Можем да играем и по-добре от това, но в същото време е удовлетворяващо да спечелиш с 1:0 като гост“, заяви Карик.

След това той похвали и автора на победния гол Бенямин Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

„Страхотен завършек, беше безпощаден. Хареса ми начинът, по който прати топката в мрежата – с истинска увереност. Отлична игра на Матеус Куня и Брайън Мбемо при подготовката на атаката; разполагаме с играчи, които умеят да действат на контраатака. Изключително се радвам за Шешко – влезе и отново направи разликата“, допълни специалистът.

Добри думи имаше и за Матеус Куня.

„През второто полувреме Матеус трябваше да помага в защита и се справи отлично. Пасовете му зад защитата бяха изключителни. Нуждаехме се от колективно представяне заради натиска, на който ни подложи Евертън, и момчетата го направиха. Когато играеш така, получаваш награда, защото разполагаме с опасни футболисти“, каза още англичанинът.

Вратарят Сене Ламенс също заслужи добри думи за силните си изяви под рамката.

„Направи няколко наистина добри спасявания; изглеждаше спокоен и концентриран в тази тежка обстановка. Имаше много центрирания от корнери под гредата му, но той не се стъписа, излезе смело и се намеси сигурно. Беше огромен за нас тази вечер. Възхитен съм от резултата и духа – момчетата дадоха всичко от себе си и се жертваха един за друг. Откъм резултати нещата вървят добре, но все още има какво да покажем“, завърши Карик.

Снимки: Gettyimages