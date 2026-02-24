Популярни
Карик: Удовлетворяващо е да спечелиш с 1:0 като гост

  • 24 фев 2026 | 02:34
  • 148
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик остана доволен от минималната победа с 1:0 над Евертън в гостуването на стадион "Хил Дикинсън". Той призна, че тимът му е можел да се представи и по-добре, но в същото време е удовлетворен от резултата.

"Трябваше да положим много усилия. Поздравления за Евертън – те ни затрудниха максимално и ни принудиха често да браним наказателното си поле. Духът, с който се защитавахме в пеналта, беше на най-високо ниво. Чистата мрежа е фантастично постижение. Можем да играем и по-добре от това, но в същото време е удовлетворяващо да спечелиш с 1:0 като гост“, заяви Карик.

След това той похвали и автора на победния гол Бенямин Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

„Страхотен завършек, беше безпощаден. Хареса ми начинът, по който прати топката в мрежата – с истинска увереност. Отлична игра на Матеус Куня и Брайън Мбемо при подготовката на атаката; разполагаме с играчи, които умеят да действат на контраатака. Изключително се радвам за Шешко – влезе и отново направи разликата“, допълни специалистът.

Добри думи имаше и за Матеус Куня.

„През второто полувреме Матеус трябваше да помага в защита и се справи отлично. Пасовете му зад защитата бяха изключителни. Нуждаехме се от колективно представяне заради натиска, на който ни подложи Евертън, и момчетата го направиха. Когато играеш така, получаваш награда, защото разполагаме с опасни футболисти“, каза още англичанинът.

Вратарят Сене Ламенс също заслужи добри думи за силните си изяви под рамката.

„Направи няколко наистина добри спасявания; изглеждаше спокоен и концентриран в тази тежка обстановка. Имаше много центрирания от корнери под гредата му, но той не се стъписа, излезе смело и се намеси сигурно. Беше огромен за нас тази вечер. Възхитен съм от резултата и духа – момчетата дадоха всичко от себе си и се жертваха един за друг. Откъм резултати нещата вървят добре, но все още има какво да покажем“, завърши Карик.

