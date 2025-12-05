Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Марсело със съвет към Винисиус: Трябва да замълчи, да тренира и да вкарва голове

Марсело със съвет към Винисиус: Трябва да замълчи, да тренира и да вкарва голове

  • 5 дек 2025 | 07:05
  • 384
  • 0
Марсело със съвет към Винисиус: Трябва да замълчи, да тренира и да вкарва голове

Легендата на Реал Мадрид Марсело беше специален гост в подкаста „Under The Goalposts“, воден от друга икона на клуба – Икер Касияс. По време на разговора между двамата велики футболисти на „кралския клуб“ Марсело беше попитан за Винисиус Жуниор и ситуацията му в отбора. Бразилецът даде ценни съвети на своя сънародник, който отново се превърна в гореща тема заради предполагаемите си лоши отношения с треньора Чаби Алонсо. Марсело все още беше част от състава на Реал Мадрид, когато Винисиус Жуниор се присъедини към клуба едва на 18-годишна възраст.

„Когато дойде, той беше 18-годишно хлапе, също като мен. Имаше си своите проблеми и много неща за подобряване. В момента неговата интелигентност и скорост на пасовете са неоспорими. Какво се случва извън терена? Не съм аз човекът, който да дава съвети заяви Марсело.

Винисиус отказва да поднови договора си с Реал Мадрид заради Алонсо
Винисиус отказва да поднови договора си с Реал Мадрид заради Алонсо

"Когато си в Реал Мадрид, си под светлината на прожекторите, всички сме били там. Ситуацията с Винисиус е малко по-интензивна. Разговори с хора, треньори... Това е проблем за самия теб. Мисля, че трябва да мълчи, да тренира, да играе, да вкарва голове и да ги остави да говорят, да говорят, да говорят... Да остане спокоен, което и прави в момента“, смята бившият защитник.

След първоначалното избухване, особено след мача с Барселона, Винисиус досега запазва мълчание. Но напрежението може скоро да ескалира, ако Алонсо планира да го остави на пейката в още един мач.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 5 дек 2025 | 05:45
  • 1615
  • 0
Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

  • 5 дек 2025 | 00:58
  • 574
  • 0
Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

  • 5 дек 2025 | 00:45
  • 1522
  • 0
Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

  • 5 дек 2025 | 00:35
  • 921
  • 0
Смесената щафета на Италия постави световен рекорд по време на Европейското първенство по плуване

Смесената щафета на Италия постави световен рекорд по време на Европейското първенство по плуване

  • 5 дек 2025 | 00:17
  • 538
  • 0
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 12271
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 181427
  • 757
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 578
  • 0
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 38351
  • 82
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

  • 4 дек 2025 | 23:53
  • 21644
  • 32
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 12271
  • 14
Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

  • 4 дек 2025 | 23:02
  • 7296
  • 0