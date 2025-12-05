Марсело със съвет към Винисиус: Трябва да замълчи, да тренира и да вкарва голове

Легендата на Реал Мадрид Марсело беше специален гост в подкаста „Under The Goalposts“, воден от друга икона на клуба – Икер Касияс. По време на разговора между двамата велики футболисти на „кралския клуб“ Марсело беше попитан за Винисиус Жуниор и ситуацията му в отбора. Бразилецът даде ценни съвети на своя сънародник, който отново се превърна в гореща тема заради предполагаемите си лоши отношения с треньора Чаби Алонсо. Марсело все още беше част от състава на Реал Мадрид, когато Винисиус Жуниор се присъедини към клуба едва на 18-годишна възраст.

„Когато дойде, той беше 18-годишно хлапе, също като мен. Имаше си своите проблеми и много неща за подобряване. В момента неговата интелигентност и скорост на пасовете са неоспорими. Какво се случва извън терена? Не съм аз човекът, който да дава съвети заяви Марсело.

Винисиус отказва да поднови договора си с Реал Мадрид заради Алонсо

"Когато си в Реал Мадрид, си под светлината на прожекторите, всички сме били там. Ситуацията с Винисиус е малко по-интензивна. Разговори с хора, треньори... Това е проблем за самия теб. Мисля, че трябва да мълчи, да тренира, да играе, да вкарва голове и да ги остави да говорят, да говорят, да говорят... Да остане спокоен, което и прави в момента“, смята бившият защитник.

След първоначалното избухване, особено след мача с Барселона, Винисиус досега запазва мълчание. Но напрежението може скоро да ескалира, ако Алонсо планира да го остави на пейката в още един мач.