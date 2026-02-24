Мойс: Не съм доволен, не заслужавахме да загубим

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс призна, че не е доволен от резултата след загубата с 0:1 от Манчестър Юнайтед. Той заяви, че тимът му не е заслужавал да загуби този мач, но му е липсвала класа в завършващата фаза.

„Със сигурност не съм доволен от резултата. Трябва да печелиш мачове, ако искаш да продължиш да се изкачваш напред. Не го правим толкова често, колкото ни се иска, особено тук у дома. Загубихме с малко от Юнайтед, а по-рано през сезона ги победихме с малко на „Олд Трафорд“. Мисля, че в много моменти се справихме добре, но ни хванаха на контраатака и вкараха този единствен гол. Положихме усилия да отбележим, но ни липсваше класа в завършващата фаза", заяви Мойс.

"Не бяхме достатъчно добре организирани, когато топката не беше у нас. Трябва да ги похваля [Юнайтед] за бързата им атака. Знаехме, че ще бъде така – те го правят много добре напоследък. Имат нападатели, които притежават способността да се откъсват бързо и да създават положения. През по-голямата част от мача контролирахме нещата сравнително добре, но в този един момент изключихме и това им даде възможност", допълни шотландецът.

"Техният вратар [Сене Ламенс] свърши страхотна работа – направи невероятно спасяване след удар на Майкъл Кийн и изглеждаше така, сякаш може да улови всяко центриране от корнер. Мислех, че има гол в този мач за нас, но така и не успяхме да го постигнем. Феновете видяха как притискахме Юнайтед до последната минута, но просто не ни достигна малко. Не мисля, че заслужавахме да загубим тази вечер. Разочаровани сме, но има и позитивни неща, които можем да извлечем“, завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages