Шешко: Няма значение дали играя 5 или 90 минути, важното е да помогна на отбора

Нападателят на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко се превръща във все по-важна фигура в състава на "червените дяволи". Той отново се превърна в "златна" резерва в мача с Евертън и донесе победата, появявайки се в игра през второто полувреме. Словакът заяви, че не го интересува колко минути ще получава, стига да може да помогне на отбора си.

„Беше изключително важно за нас да спечелим този мач. Беше много трудно. Ние се борехме, те също. Беше истинска битка, в която шансовете бяха 50 на 50, но успяхме да издържим до края и да си осигурим победата“, започна Шешко.

„За мен е важно винаги, когато вляза в игра, да се опитам да помогна на отбора. Затова съм тук. Дали ще са пет минути или деветдесет, няма значение. Важното е да покажа, че мога да оправдая очакванията, и съм наистина щастлив, че го постигам“, допълни словакът.

Той заяви, че винаги вярва в себе си и знае какво може да покаже на терена.

„Вярвам в себе си, както и останалите играчи вярват в мен. Те знаят какво да очакват, когато се появя в игра. Разбира се, от мен зависи да го покажа на терена“, завърши нападателят.

Снимки: Gettyimages