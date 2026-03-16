Димитрис Итудис пред Sportal.bg за мача с Париж: Много сме амбицирани да се борим

Отборът на Апоел Тел Авив се завърна в България за домакинските си мачове от Евролигата, а старши треньорът на израелския гранд застана пред камерата на Sportal.bg, за да сподели очакванията си за мача с Париж, който ще се изиграе утре (17 март) от 17:00 часа в "Арена София", както и емоциите от завръщането в България.

"Чувстваме се много добре. Благодаря, че ни посрещате отново. Очевидно за нас това беше труден период, но се справихме благодарение на добре организирания план, който беше изпълнен, за да се евакуираме от цялата тази ситуация и да преминем през Атина до София, за да бъдем тук. Хубавото е, че адаптацията ни е бърза, защото играчите в общи линии имат своите апартаменти, коли и всичко необходимо. Така, че клубът беше много полезен в тази ситуация. Запознати сме със залата, запознати сме със средата и очакваме с нетърпение тази „двойна седмица“, която започва за нас във вторник. Бих искал чрез вашия сайт и чрез това интервю да призова българските фенове да дойдат и да станат свидетели на някои страхотни мачове и страхотни опоненти.", заяви баскетболният специалист.

"Всички знаем, че Париж е отбор, който играе на високо темпо през цялото време. Това е тяхната идентичност. Те залагат много на играта в транзиция, с добро споделяне на топката, добър спейсинг и много стрелби от тройката. В същото време са много агресивни в защитен план. Могат да започнат мача с преса на целия терен. На практика разполагат с 12 играчи, между които времето се разпределя поравно, като в определени моменти се случва да имат две напълно различни петици на полето. Работим върху това. Със сигурност искаме да спрем играта им в преход. Или по-точно казано – да ограничим транзицията им и да бъдем умни, за да не им даваме толкова много пространство за действие. Те са много добри в борбата под коша. Борбени са и имат играчи с добри физически размери. Могат да играят както с ниска петица, така и с висока петица. Обикновено се борят до последно. Например, снощи в тяхното първенство изоставаха с 16 точки пет минути преди края, но вкараха мача в продължение. Те никога не се предават. Има много характеристики, с които трябва да се справим. Намираме се в момент, в който всяка победа е от значение. Както беше и в началото – всяка победа е важна, но точно сега сме с по-къс състав за този мач поради регулациите и контузиите. Въпреки това сме много амбицирани да се борим.", завърши Итудис.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев