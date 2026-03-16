Гавалюгов и Санта Клара ще участва в „Мартенската лудост“

Талант №1 на българския баскетбол Александър Гавалюгов и отборът на Санта Клара ще участват в т.нар. „Мартенска лудост“ - турнира, който определя шампиона в Колежанското баскетболно първенство на САЩ.

От Санта Клара обявиха преди часове, че ще бъдат част от 68-те тима, участващи във финалната фаза на колежанския шампионат. Последното участие на университета от щата Калифорния в заключителната част от сезона бе преди цели 30 години.

Първият съперник на Гавалюгов и съотборниците му ще бъде съставът на Кентъки на 20 март, а турнирът ще продължи до 6 април.

Самият Александър Гавалюгов заяви за профила на Санта Клара в социалните мрежи, че това е било целта на тима от самото начало.

„Това е сбъдната мечта за мен и всички момчета в отбора, както и за самото училище. Развълнувани сме. Сигурен съм, че няма да отидем в Чикаго, само за да кажем, че сме участвали и да изиграем един мач. Ще се опитаме да направим серия“, коментира българският баскетболист.

