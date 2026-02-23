Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Любо Минчев обяви на кои играчи ще разчита за мачовете с Норвегия и Армения

Любо Минчев обяви на кои играчи ще разчита за мачовете с Норвегия и Армения

  • 23 фев 2026 | 10:28
  • 1120
  • 0
Любо Минчев обяви на кои играчи ще разчита за мачовете с Норвегия и Армения

Селекционерът на България Любомир Минчев избра група от 13 състезатели, които ще се подготвят за мачовете от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. На представителния ни тим му предстоят двубои като гост срещу Норвегия на 27 февруари от 21:00 часа и срещу Армения на 2 март от 18:15 часа.

Минчев ще разчита на следните играчи: Дий Бост (Ал Араби, Катар), Константин Тошков (Балкан), Георги Герганов (Ботев 2012 Враца), Павлин Иванов (Спартак Плевен), Александър Стоименов (Нови сад, Сърбия), Мирослав Васов (Рилски спортист), Христо Бъчков (Рилски спортист), Иван Алипиев (Римини, Италия), Йордан Минчев (Кемниц, Германия), Димитър Димитров (Балкан), Цветомир Чернокожев (Черно море Тича), Емил Стоилов (Сант Антони, Испания) и Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция).

По-късно днес, от 18:00 часа, тренировката на представителния тим ще бъде открита за медии.

Лагерът на националите стартира днес и ще продължи до 26 февруари в Ботевград, след което отборът ще замине за Норвегия. След това директно оттам представителният тим ще се отправи към Армения на 28-и. Баскетболистите ще се завърнат в България на 3 март.

България има една победа в Група B на предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 (домакинска победа срещу Армения), като заема второ място в класирането, съобщават от Българската федерация.

