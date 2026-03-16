Бар Тимор пред Sportal.bg: Щастлив съм, че можем да се концентрираме изцяло върху баскетболa

  • 16 март 2026 | 14:41
Отборът на Апоел Тел Авив се завърна в България за домакинските си мачове от Евролигата, а ето какво сподели пред Sportal.bg израелският национал Бар Тимор по време на тренировката преди мача с Париж, отложен от 21-вия кръг на надреварата.

- Добре дошли отново в България. Как се чувствате тук? 
- Чувстваме се добре. Трудно е да си далеч от вкъщи, особено в такъв момент. Щастлив съм, че можем да се концентрираме изцяло върху баскетболa. Тук съм с моето семейство и с целия отбор. Това е добре за нас.

- Какви са очакванията Ви за мача срещу Париж утре?
- Очакваме труден мач. Разбира се, искаме да победим. Добър отбор с добър стил на игра. Начинът, по който бягат заедно, ще бъде много труден за нас. Искаме да направим всичко възможно, за да победим.

- Какво искате да кажете на феновете в България?
- Надявам се да дойдете в залата и да ни гледате. Ще се видим утре.

Снимки: Борислав Трошев

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

