Балкан се раздели с треньора си, ясно е кой ще води мача със Спартак Плевен

Отборът на Балкан допусна загуба от Локомотив Пловдив в 24-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а веднага след нея последва и раздяла със старши треньора Васил Христов. Новината бе обявена в клубния сайт на ботевградчани.

"БК Балкан се разделя със старши треньора на мъжкия отбор Васил Христов по взаимно съгласие. БК Балкан благодари на Васил Христов за работата му с тима и му пожелава успех в по-нататъшната му кариера. До назначаването на нов старши треньор тренировките на тима, както и мачът в сряда със Спартак Плевен, ще се водят от помощник-треньора Иван Коцев.", написаха от Балкан.