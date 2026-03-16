Апоел се готви за мача в София без една от големите си звезди

Отборът на Апоел Тел Авив се завърна в София и още утре ще изиграе първия си мач в "Арена София". От 17:00 часа израелският гранд приема Париж в отложена среща от 21-вия кръг на Евролигата.



Днес тимът воден от Димитрис Итудис проведе и предпоследна тренировка преди срещата с французите, а екипът на Sportal.bg отново бе на мястото на събитието.

В заниманието не взе участие една от големите звезди на Апоел Джонатан Мотли, който има травма в глезена.

Израелците, които ще завършат сезона от "турнира на богатите" в България, са на пето място във временното класиране с 18 победи и 11 загуби в сметката си до този момент, а Париж се намира под №16 в таблицата с баланс от 12 успеха и 19 поражения.