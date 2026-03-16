Какво предстои в кръг №25 в Sesame НБЛ

Кръг №25 от Sesame Национална баскетболна лига ще се изиграе на 18 март и 19 март (сряда и четвъртък) и ето какво предстои.

В първия мач от 19:00 часа Миньор 2015 приема Левски в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

По същото време Берое е домакин на Академик Бултекс 99 в зала "Общинска" в Стара Загора.

Спартак Плевен гостува на Балкан в зала "Арена Ботевград"

От 19:15 часа Рилски спортист приема Черно море Тича в "Арена СамЕлион".

На 19 март от 18:30 часа Локомотив Пловдив гостува на Шумен в "Арена Шумен".