Какво предстои в кръг №25 в Sesame НБЛ

  • 16 март 2026 | 11:12
Кръг №25 от Sesame Национална баскетболна лига ще се изиграе на 18 март и 19 март (сряда и четвъртък) и ето какво предстои.

В първия мач от 19:00 часа Миньор 2015 приема Левски в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

По същото време Берое е домакин на Академик Бултекс 99 в зала "Общинска" в Стара Загора.

Спартак Плевен гостува на Балкан в зала "Арена Ботевград"

От 19:15 часа Рилски спортист приема Черно море Тича в "Арена СамЕлион".

На 19 март от 18:30 часа Локомотив Пловдив гостува на Шумен в "Арена Шумен".

Бивш треньор на Партизан се бори със сериозни здравословни проблеми

  • 16 март 2026 | 10:57
Притеснения в Милуоки: Янис отново се контузи

  • 16 март 2026 | 07:02
Резултати в НБА

  • 16 март 2026 | 06:51
Обзор на кръга в Sesame НБЛ: В челото става все по-интересно

  • 15 март 2026 | 18:17
Везенков с емоционално изказване: Докога ще се убиват хора, защото някой не харесва отбора, който подкрепят?

  • 15 март 2026 | 17:50
Еван Фурние побесня, тръгна да бие фен и бе изгонен

  • 15 март 2026 | 16:48
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

  • 16 март 2026 | 07:50
