Кой какво направи в турнирите за Купата в Европа

Надпреварите за националните купи в цяла Европа донесоха смесени резултати за отборите от Евролигата. Някои от тях стигнаха до финалите, докато други претърпяха ранни отпадания в един напрегнат и оспорван период от сезона. Въпреки това, от девет възможни трофея, осем бяха спечелени от представители на Евролигата, като единственото изключение беше в Германия.

Сезонът на националните купи винаги създава хаос. Един мач, директна елиминация, без право на грешка. За отборите от Евролигата това е едновременно възможност и капан.

На хартия 19 клуба от Евролигата участваха в девет различни турнира за националните купи. Теоретично това изглежда като 19 потенциални претенденти за трофеите.

В действителност обаче бяха налични само девет купи, а в някои държави няколко отбора от Евролигата се бореха за един и същ трофей, което предварително ограничи максималния брой възможни победители, посочва BasketNews.

И така, колко отбора от Евролигата можеха реално да спечелят титла? Девет. И дори тази бройка предполага перфектно развитие на събитията във всеки турнир.

А колко успяха? Осем, тъй като Байерн Мюнхен не успя да се класира за финала в Германия.

Като цяло осем от девет възможни трофея отидоха при отбори от Евролигата, което може да се счита за много солидно представяне от най-добрите клубове в Европа. Въпреки това турнирите за националните купи предложиха и множество изненади.

Шест от деветте състезания имаха потенциал за финал изцяло между отбори от Евролигата. Това изисква поне два такива отбора в страната, които да попаднат в различни части на схемата. Испания, Гърция, Сърбия, Турция, Италия и Израел имаха тази възможност, но в действителност само два турнира предложиха такъв финал.

Изненадите бяха определящата тема през този сезон. Анадолу Ефес бяха спрени преди финала в Турция, Партизан претърпя тежка загуба на полуфинала от Мега Баскет в Сърбия, а Виртус Болоня не успя да стигне до мача за трофея в Италия, въпреки че схемата можеше да доведе до изцяло "евролигов" финал.

Байерн Мюнхен, единственият клуб от Евролигата в Германия, дори не достигна до финалния мач, допускайки болезнено поражение на полуфинала от Бамберт.

Във Франция АСВЕЛ Вильорбан и Париж отпаднаха рано, оставяйки Монако сам да защитава честта на Евролигата.

Доминация в Испания, драма в Турция и Гърция

Испания беше най-ясният пример за правилно осъществена доминация от страна на Евролигата. И четирите отбора – Реал Мадрид, Барселона, Баскония и Валенсия – достигнаха до полуфиналите на Копа дел Рей. Това е максималният възможен резултат – без изненади, без ранни сривове.

Копа дел Рей предложи драма на най-високо ниво. Реал Мадрид надделя над Валенсия със 108:106 в резултатен сблъсък. Баскония пък елиминира Барселона със 70:67 в оспорван двубой. Финалът беше впечатляващ, като Баскония успя да победи Реал Мадрид със 100:89 и спечели трофея за първи път от 17 години. Трент Форест беше обявен за MVP, след като завърши на една овладяна отскочила топка от трипъл-дабъл във финала с 22 точки, 9 борби и 11 асистенции.

В Турция Фенербахче и Анадолу Ефес достигнаха полуфиналите. Бешикташ елиминира Анадолу Ефес с 91:82, докато Фенербахче победи Тюрк Телеком с 86:78. На финала действащият шампион в Евролигата надделя над Бешикташ с 91:74, за да спечели трета поредна Купа на Турция. Тарик Биберович беше избран за MVP с 28 точки и 10 борби.

Олимпиакос преклони глава пред Панатинайкос на финала, Везенков се контузи

В Гърция финалът противопостави два гранда от Евролигата. Панатинайкос победи Олимпиакос със 79:68, за да вдигне Купата на Гърция. Това беше поредното напрегнато дерби, но "зелените" контролираха мача в заключителните минути.

Смесени резултати в останалата част на Европа

В Израел Макаби Тел Авив направи силна серия. Те победиха Апоел Йерусалим на полуфинала, а след това доминираха над Бней Херзлия със 109:90 във финала, за да спечелят Купата. Роман Соркин изигра изключителен мач и заслужи приза MVP на финалите с 25 точки. Апоел Тел Авив отпадна по-рано, губейки на четвъртфиналите от Апоел Йерусалим.

В Сърбия Цървена звезда продължи своята доминация, печелейки шеста поредна национална купа след победа над Мега Баскет със 106:84 на финала. Партизан беше спрян на полуфинала, губейки с 58:80 от Мега Баскет в скандален мач.

Цървена звезда грабна за шести пореден път Купата на Сърбия "Радивой Корач"

Скандал в Сърбия! Съдиите напуснаха терена в последната четвърт на мач на Партизан

Във Франция АСВЕЛ Вильорбан и Париж отпаднаха още на четвъртфиналите. АСВЕЛ загуби с 82:93 от Шоле, докато Париж отстъпи със 74:78 пред Бурж. Финалистът в Евролигата от миналата година Монако отговори подобаващо, побеждавайки Шоле на полуфинала, а след това и Льо Ман със 103:79, за да си осигури трофея. Ели Окобо поведе монегаските към победата с 19 точки и 2 асистенции, спечелвайки наградата MVP на Leaders Cup.

Италия имаше два отбора от Евролигата на полуфиналите. Олимпия Милано се класира за финала след победа със 106:102 над Бреша. Виртус Болоня обаче беше елиминиран на полуфинала от Тортона.

Отборът от Милано спечели Купата на Италия за първи път от 2022 г. насам, след като надделя над Тортона с 85:77 във финалния двубой. "Росонерите" трябваше да правят обрат, за да стигнат до трофея.

В Германия Байерн Мюнхен отпадна на полуфиналите за Купата на страната след загуба със 97:103 от Бамберг.

В изключително драматичен финал, решен в последната секунда, Бамберг победи АЛБА Берлин със 74:72, за да завоюва седмата си купа в историята на клуба.

Авторът на победния кош Демаркъс Демония беше избран и за най-полезен играч (MVP) на финалния турнир за Купата на Германия. Във финала той отбеляза 19 точки и завърши с коефициент на ефективност 18.

Междувременно в Литва Жалгирис победи вечния си съперник Ритас Вилнюс със 101:85 във финала, за да спечели седмата си поредна Купа на страната.

Моузес Райт, който поведе Жалгирис във финала с 27 точки, 6 борби и 2 чадъра, беше обявен за MVP на Финалната четворка.

Снимки: Imago