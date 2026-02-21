Цървена звезда грабна за шести пореден път Купата на Сърбия "Радивой Корач"

Цървена звезда триумфира с Купата на "Радивой Корач" за шести пореден път, след като победи Мега Баскет със 106:84 във финала, с което увеличи рекорда си на 12 титли в турнира.

Цървена звезда затвърди доминацията си в надпреварата, като е неизменен победител от 2021 г. насам.

Във финалния двубой "звездашите" се наложиха над Мега Баскет, който отстрани Партизан на полуфиналите, което означаваше, че тази година "Вечното дерби" в турнира не се състоя.

Партизан е печелил трофея осем пъти.

Джордан Нвора направи истинско шоу във финала, завършвайки с 29 точки (6/9 за две точки, 4/10 за три) и 6 борби. Огнен Добрич добави 21 точки, като беше почти безпогрешен от далечно разстояние със седем тройки от девет опита. Българският национален гард Коди Милър-Макинтайър реализира само 3 точки, но направи 9 асистенции.

За Мега Баскет Джаред Бътлър отбеляза 11 точки, докато Стефан Миленович, Урош Плавсич и Ебука Изунду допринесоха с по 10 точки всеки.

По пътя си към финала Цървена звезда победи Борац Моцарт на четвъртфиналите и Спартак Суботица на полуфиналите.

Снимка: Sportal.rs