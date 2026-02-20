Популярни
Скандал в Сърбия! Съдиите напуснаха терена в последната четвърт на мач на Партизан

  • 20 фев 2026 | 23:49
  • 375
  • 0
Скандал в Сърбия! Съдиите напуснаха терена в последната четвърт на мач на Партизан

Полуфиналният двубой за Купа "Радивой Корач" между отборите на Партизан и Мега Баскет беше прекъснат, след като съдийската тройка напусна терена заради обидни скандирания от трибуните. Инцидентът беше предшестван от хвърлена на игрището факла.

Втората полуфинална среща от турнира, в която се изправиха един срещу друг двата тима, бе спряна в началото на четвъртата четвърт.

Реферите взеха решение да се оттеглят в съблекалните след обидни възгласи от публиката, последвали хвърлянето на пиротехническо средство на паркета.

Все още се очаква официално решение по случая, но при продължаващи безредици е възможно трибуните да бъдат опразнени.

Към момента на прекъсването Партизан изненадващо изоставаше в резултата с 47:61 срещу Мега Баскет, пасив от 14 точки в последната четвърт на мача.

По-рано днес Цървена звезда се класира за финала след победа с 86:69 над Спартак Суботица. Българският национален гард Коди Милър-Макинтайър се отличи с 20 точки за Звезда, а Джордан Нвора бе най-резултатен за победителите с 22.

Видео с напускащите терена съдии можете да намерите ТУК!

Снимка: Sportal.rs

