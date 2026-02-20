Витор Перейра: Заслужихме победата

Мениджърът на Нотингам Форест Витор Перейра дебютира с победа с 3:0 над Фенербахче в първия мач от плейофния кръг на Лига Европа.
"Най-много ме впечатлиха качествата на играчите. Помолих ги да покажат най-доброто от себе си на терена, но и да поддържат дисциплина, което те и направиха. Нотингам имаше шансове да отбележи още голове, но все пак резултатът беше много респектиращ. Изиграхме добър, равностоен мач и заслужихме победата“, заяви Перейра.
Капитанът на Форест Морган Гибс-Уайт също бе доволен от успеха: "Основното послание на мениджъра е, че трябва да имаме ясно разбиране за това как играем и защитаваме като отбор. Мисля, че Нотингам веднага възприе идеите му и най-важното е да вярваме един в друг и да се разбираме. Вече започваме да правим това и беше очевидно на терена. Трябва да продължим да се учим един от друг и да се движим напред стъпка по стъпка, мач по мач."
Снимки: Imago