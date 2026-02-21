Популярни
Младата звезда на РБ Лайпциг: Уважавам много Ливърпул, не съм говорил с никого от Байерн

  • 21 фев 2026 | 16:43
  • 665
  • 0
Младата звезда на РБ Лайпциг: Уважавам много Ливърпул, не съм говорил с никого от Байерн

Младата звезда на РБ Лайпциг Ян Диоманде разкри, че е имал възможност да премине в Челси по-рано в кариерата си, но е решил да не подписва с гранда от Висшата лига, а на този етап не е говорил с никого от Байерн (Мюнхен). Очаква се 19-годишният футболист отново да бъде доста търсен през летния трансферен прозорец, като Ливърпул и баварците са спрягани сред клубовете, които проявяват интерес към младия играч.

Тийнейджърът от Кот д'Ивоар вече записа 8 гола и 4 асистенции през настоящия сезон в Бундеслигата, което подхрани спекулациите за евентуален негов трансфер през лятото.

„Хората измислиха това за клуба на мечтите ми. Преди всичко това е любимият клуб на баща ми. Винаги е било неговото голямо желание да ме види там някой ден, защото обича атмосферата на "Анфийлд". Винаги се е възхищавал на Стивън Джерард. Бях твърде малък, за да го видя да играе. Имам голямо уважение към Ливърпул, но клубът на мечтите ми в момента е Лайпциг", коментира пред вестник "Билд" Диоманде по повод слуховете, които го свързват с мърсисайдци.

Ян Диоманде беше попитан и за потенциален интерес от страна на Байерн и добави: „Винаги е хубаво да чуя нещо подобно. Но не съм говорил с никого от Байерн. Не е подходящият момент за това. Щастлив съм тук в Лайпциг и искам да остана напълно концентриран.“

Диоманде обясни също, че е можел да се насочи към Англия по-рано в кариерата си, преди в крайна сметка да реши да се насочи към Ла Лига и тима на Леганес, където игра до лятото на 2025 г.

„Беше труден момент. Чувствах, че за много хора всичко е въпрос на пари. Много хора ми казваха, че абсолютно трябва да играя за Челси. Тогава взех решението сам. Беше рисковано, но за щастие, беше правилно. Мисля, че търпението е много важно във футбола. Не винаги става въпрос само за пари. Ако играеш добре, това ще дойде естествено“, завърши националът на Кот д'Ивоар.

Снимки: Imago

