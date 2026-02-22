Слот: Равенството щеше да бъде по-справедлив резултат

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна, че отборът му не е играл добре, особено през първото полувреме на двубоя с Нотингам Форест. Шампионите стигнаха до победата в 97-ата минута, благодарение на което се изравниха по точки с Челси и Манчестър Юнайтед.

“Ако вкараш гол в последната минута, винаги има елемент на късмет, но толкова много пъти този сезон преживяхме точно обратното. Равенството щеше да бъде по-справедлив резултат, отколкото победата за нас. Първото полувреме беше трудно, защото Форест игра много добре. Губехме всяка топката. Не можеше да я задържим дори за секунда. Единствената част от играта, която вървеше добре, беше защитата в наказателното поле. През второто полувреме видях нещо малко по-различно. Поехме контрола над играта. Може би имаше значение и това, че те играха в четвъртък. За първи път този сезон това беше предимство за нас - че отборът, срещу който се изправихме, игра, а ние почивахме през седмицата”, заяви Слот след драматичната победа.

Ниерландецът коментира и състоянието на Флориан Виртц, който получи контузия по време на загрявката и мястото му в титулярния състав бе заето от Къртис Джоунс.

“Не мислим, че е е много сериозно, но той усети нещо в гърба си по време на загрявката. Не можеше да бъде на 100% и затова решихме, че няма да го пуснем в игра. Надяваме се и очакваме, че ще може да бъде с нас отново следващата седмица, но никога не се знае как ще се развият нещата.“

Следвай ни:

Снимки: Imago