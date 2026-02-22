Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: Равенството щеше да бъде по-справедлив резултат

Слот: Равенството щеше да бъде по-справедлив резултат

  • 22 фев 2026 | 19:23
  • 451
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна, че отборът му не е играл добре, особено през първото полувреме на двубоя с Нотингам Форест. Шампионите стигнаха до победата в 97-ата минута, благодарение на което се изравниха по точки с Челси и Манчестър Юнайтед.

“Ако вкараш гол в последната минута, винаги има елемент на късмет, но толкова много пъти този сезон преживяхме точно обратното. Равенството щеше да бъде по-справедлив резултат, отколкото победата за нас. Първото полувреме беше трудно, защото Форест игра много добре. Губехме всяка топката. Не можеше да я задържим дори за секунда. Единствената част от играта, която вървеше добре, беше защитата в наказателното поле. През второто полувреме видях нещо малко по-различно. Поехме контрола над играта. Може би имаше значение и това, че те играха в четвъртък. За първи път този сезон това беше предимство за нас - че отборът, срещу който се изправихме, игра, а ние почивахме през седмицата”, заяви Слот след драматичната победа.

Ниерландецът коментира и състоянието на Флориан Виртц, който получи контузия по време на загрявката и мястото му в титулярния състав бе заето от Къртис Джоунс.

“Не мислим, че е е много сериозно, но той усети нещо в гърба си по време на загрявката. Не можеше да бъде на 100% и затова решихме, че няма да го пуснем в игра. Надяваме се и очакваме, че ще може да бъде с нас отново следващата седмица, но никога не се знае как ще се развият нещата.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

  • 22 фев 2026 | 15:31
  • 1008
  • 2
Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

  • 22 фев 2026 | 15:30
  • 1785
  • 2
Халф на Лацио е със счупена ключица

Халф на Лацио е със счупена ключица

  • 22 фев 2026 | 15:23
  • 577
  • 1
Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

  • 22 фев 2026 | 14:57
  • 1477
  • 7
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 29709
  • 38
Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

  • 22 фев 2026 | 14:45
  • 1720
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 136269
  • 621
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 29709
  • 38
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 3198
  • 17
Тотнъм 1:2 Арсенал, гол на Гьокереш в началото на втората част

Тотнъм 1:2 Арсенал, гол на Гьокереш в началото на втората част

  • 22 фев 2026 | 19:22
  • 9093
  • 11
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

  • 22 фев 2026 | 17:33
  • 24069
  • 36
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 14245
  • 38