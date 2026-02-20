Мактоминей за Конте, модерния мек футбол, контузията си и бъдещето си

Звездата на Наполи Скот Мактоминей даде обширно интервю пред “Кориере дело спорт”, в което говори по различни теми, свързани със себе си и италианския шампион.

За тренировките при Антонио Конте и неговите качества

Тренираме много и се трудим усърдно. Това обяснява успеха ни през миналия сезон и триумфа ни със Суперкупата. Трудът, който полагаш зад кулисите, си проличава в мачовете. Натоварването и интензитетът се променят, но играчите следват инструкциите и трябва да дават най-доброто от себе си всеки ден. Антонио Конте е страхотен, много силен и страстен треньор, който познава футбола изключително добре. Той е различен от всички останали, които съм имал в миналото. Това чувство на несигурност, което ти дава: с него трябва да даваш най-доброто от себе си или ще си имаш проблем.

За Расмус Хойлунд и останалите си приятели в състава

Той е чудесен и е мой приятел. Също така съм близък с Били Гилмор, Сам Бойкема, Кевин Де Бройне и Ромелу Лукаку. Расмус е израснал много, от периода ни в Манчестър насам. Сега е по-силен и по-бърз. Той има светло бъдеще и се радвам за него.

За модерния мек футбол

Мисля, че футболът става все по-мек, като някои отсъждания просто са твърде снизходителни. Като дете, не бях свикнал с тези неща, тъй като ни учеха на добри и силни единоборства. Сега дори най-лекият контакт може да доведе до жълт картон. Не зависи от мен да правя заключения, но мисля, че има твърде много внимание и свръхчувствителност.

За контузията, заради която пропусна последните два мача, и останалите травми в Наполи

Имам проблем със сухожилие, с който трябва да внимавам, така че не е лесно. Правя всичко по силите си, за да бъда на разположение в неделя (срещу Аталанта - б.р.). Като футболист, неприятно е да отидеш на клубната база и да не тренираш със съотборниците си. Отчаяно искам да играя, но трябва да бъда сигурен относно кондицията ми. Останалите контузии в състава? В моменти на трудности и редица травми, за треньора и неговия щаб е сложно да намерят правилния баланс и най-добрия начин на игра. Ние имаме малшанс, но това не е оправдание. Това е просто сериозно обяснение и трябва да бъде прието.

За бъдещето си в Наполи

Моят агент не ми е казвал нищо за бъдещето ми. Говори само с мен и клуба, като не е казвал нищо на пресата. Тук съм невероятно щастлив - аз съм неаполитанец и мисля само за това. Бъдещето също е важно, а аз мога да се видя тук още дълго време. Възхищавам се на тифозите и на неаполитанците като цяло. Тяхното отношение е близко до това на моя роден край, така че лесно се асоциирам с тях. Обичам това място. Тук имам минимални трудности, като семейството ми и аз сме щастливи. Това е фантастичен момент за нас. Преживявам нещо различно през последната година и половина. Докато всички в живота ми са щастливи, аз също съм изпълнен с радост.

Снимки: Gettyimages