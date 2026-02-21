Конте е готов да даде на ново попълнение дебют като титуляр

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте може да използва Алисон Сантош като тайно оръжие в опита да спечели място в Шампионската лига за следващия сезон, след като привлеченият през януари футболист оказа солидно влияние върху играта при дебюта му като резерва в първенството на Италия.

Настоящият шампион в Серия "А" се стреми да се задържи на трето място във временното класиране, след като спечели само три от последните си 11 мача във всички турнири, изоставайки с 11 точки от лидера Интер, отпадна от Шампионската лига и от турнира за Купата на Италия след загуба от Комо. Тъй като Конте продължава да се сблъсква с трудности заради кризата с контузени футболисти - шотландският халф Скот Мактоминей, който отбеляза 10 гола, се превърна в поредният ключов играч, който отпада от сметките за известно време, но Алисон може за първи път да бъде включен в стартовия състав, когато Наполи гостува на Аталанта в неделя.

23-годишният футболист, който се разписа за 2:2 в дербито с Рома, е решен да постигне успехи в Неапол, казвайки: „Аз съм играч, който обича да атакува, да дриблира и да се опитва да вкарва голове или да помага на съотборниците си, като прави асистенции. Италианското първенство е по-технично от португалската и се играе с по-висок интензитет. Работя усилено всеки ден, за да се подобря и мисля, че бавно достигам нивото, при което наистина мога да подобря отбора. Вече се чувствам като у дома си и съм спокоен.“

От друга страна, голмайсторът на Аталанта Джанлука Скамака ще опита да се разпише срещу Наполи в неделя, за да достигне двуцифрен брой голове на сметката си, докато Никола Кръстович има с едно попадение по-малко досега през сезона - осем.

Снимки: Gettyimages