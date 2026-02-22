Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Колко точно е добра задвижващата система на Ред Бул?

Колко точно е добра задвижващата система на Ред Бул?

  • 22 фев 2026 | 14:40
  • 355
  • 0

Дебютът на Ред Бул като доставчик на задвижващи системи във Формула 1 премина успешно – задвижващата система на Ред Бул Пауъртрейнс, разработена съвместно с Форд Пърформанс се представи повече от убедително на предсезонните тестове.

В четвъртък при симулацията на състезателно темпо в дълги серии обиколки Оскар Пиастри беше малко по-бърз от Макс Верстапен, което частично потвърди тезата на Андреа Стела, че Мерцедес и Ферари са начело, следвани от Макларън и Ред Бул.

Впечатляващи премии във Ферари за успешната 2025 година

Трябва да се отбележи, че не всички отбори с двигатели Мерцедес използваха едни и същи настройки на задвижващата система като заводския тим, воден от Тото Волф. Така че клиентите на Мерцедес определено ще имат възможност за по-сериозен прогрес в представянето си, не само Алпин.

Тото Волф определи задвижващата система на Ред Бул – DM01, като „образец за представяне“ в хода на тестовете, но тук по-скоро става въпрос за политическа спекулация. А техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше потвърди, че в тима са успели по-бързо да стигнат до определени решения при управлението на енергията по-бързо от преките си съперници, но се очаква това предимство бързо да бъде заличено.

Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1

Ред Бул може и да не разполага с най-добрата задвижваща система, но представянето на DM01 в хода на предсезонните тестове е впечатляващо. Моторът е надежден, а представянето на Ред Бул е повече от конкурентно. Както обясни Лоран Мекис, това е сериозно постижение за дебютант сред производителите на задвижващи системи.

Шефът на Макларън отново посочи фаворитите преди старта на сезона
Снимки: Gettyimages

