Впечатляващи премии във Ферари за успешната 2025 година

Ферари потвърди изплащането на премия в размер на 14 900 евро на всеки служител на компанията след успешната 2025 година за автомобилната компания. Бонуси ще има и за екипа на Джестионе Спортива, въпреки че не всички състезателни програми на Скудерията се оказаха успешни. Ферари спечели за трети пореден път победата в Льо Ман, но с клиентския си отбор, а във Формула 1 екипът на Фредерик Васьор записа сериозна заслуга за икономиите откъм премии.

Шарл Леклер завърши миналата кампания със 7 подиума, а Люис Хамилтън не успя да стигне до топ 3, но пък спечели спринта в Китай. Липсата на победи във Формула 1 не беше приета добре от италианската преса, особено като се има предвид, че очакванията бяха Ферари да се бори за световната титла.

Дилърите на Ферари са продали по-малко коли през 2025 в сравнение с 2024, но компанията е генерирала по-високи приходи. А и разликата с 2024 е символична. Продажбите на автомобили са намалели до 13 640 от 13 752, като не са достигнали рекордната бройка от 2024 само с 12 бройки.

Въпреки това нетната печалба е със значителните 80 милиона евро по-висока от предходната година, като достига 1,6 милиарда евро.

И този резултат доведе до споменатите вече сериозни бонуси. Но има една важна особеност – за да получат бонуса, служителите трябва да са базирани в Италия. Всеки служител, който е на заплата и работи извън страната, не отговаря на условията.

Производството на серийни модели на Ферари продължава да се развива с отлично темпо - до края на 2030 година се очаква компанията да представи 29 нови модела.

