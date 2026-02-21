Подписал ли е Баная с Априлия? А Дукати с Акоста?

Сезонът в MotoGP все още не е започнал, но пазарът на пилоти вече работи на високи обороти, особено що се отнася до най-желаните места в стартовата решетка.

Франческо Баная, двукратният световен шампион за 2022 и 2023 г., изглежда е напът да се раздели с дългогодишните си партньори от Дукати, за да премине при другия италиански производител Априлия от следващия сезон.

Братя Маркес окупираха челото в първия тестов ден в Тайланд

Говори се, че в Дукати са постигнали споразумение с Педро Акоста да си партнира с Марк Маркес догодина, а и от тима демонстрират все по-малка подкрепа към Пеко през последните месеци. Това може би е достигнало критична точка, след която италианеца е бил принуден да да търси изход.

Според информация на The Race, Баная вече е подписал договор с Априлия, който ще влезе в сила за сезон 2027. Това би трябвало да освободи мястото му в Дукати за Акоста. Баная най-вероятно ще замени напускащия Хорхе Мартин, негов бивш съперник за титлата, който се очаква да се присъедини към Хонда или Ямаха следващата година след бурни взаимоотношения с италианския отбор.

Бивш световен шампион не е съгласен с раздялата с „Филип Айлънд“

Със сигурност Марко Бедзеки остава твърдо в Априлия, след като подписа многогодишен договор, отпразнуван с пищна сватбена церемония на "Сепанг". Запитан какво мисли за спекулациите около потенциалния си нов съотборник, Бедзеки отговори с типичното си безразличие.

„Можете да ме съберете с когото си поискате, не ми пука особено", обясни италианецът.

Бивш световен шампион: Маркес унищожи Баная

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages