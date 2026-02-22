Защо Лапи се извини на Фурмо след финала на рали "Швеция"?

Вторият кръг от сезон 2026 в Световния рали шампионат - снежната надпревара рали "Швеция", не мина особено успешно за Хюндай. Както и в рали "Монте Карло" пилотите на Тойота окупираха първите 4 места на финала, а най-напред от звездите на Хюндай завърши Адриен Фурмо - пети. Есапека Лапи и Тиери Нювил останаха шести и седми, но в последния ден Лапи пропусна Фурмо напред, за да завърши французинът пети.

Една от основните теми през уикенда беше завръщането на Лапи с Rally1 автомобил в Световния рали шампионат. За изненада на мнозина, той се оказа най-бързият пилот на Hyundai по време на състезанието, въпреки че в крайна сметка трябваше да се подчини на отборната стратегия.

2016 looked a bit different 😅#WRC pic.twitter.com/YCkqTxl4xI — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 19, 2026

Танак продължава да помага на един от пилотите на Тойота

„Знам много добре какво ще се случи утре", заяви Лапи пред тим мениджъра на Хюндай Пабло Маркос по време на сервиза в събота вечер. След финала на състезанието Лапи потвърди, че в тима са обсъждали възможността той да пропусне съотборниците си напред или поне Фурмо, който беше близо до него. И финландецът гарантира, че сам е решил да се откаже от петото място.

Също така, в пауърстейджа Лапи записа пето време и взе една бонус точка. Фурмо се класира 6-и и не взе точки, а финландецът му се извини след края на отсечката. Камерите уловиха разговор между Лапи, Фурмо и неговия навигатор Александър Кория, в който финландецът обсъждаше ситуацията.

„Съжалявам за това. Не исках да намалявам напълно“, каза Лапи на Фурмо.

„Няма проблем“, отвърна му Фурмо.

Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия“?

„Даде ни две точки, но после си взе една“, усмихна се навигаторът на Фурмо Алекс Кория.

„Тази точка беше и за шампионата при конструкторите. Щеше да е глупаво да съм прекалено бавен, ако нещо се беше случило“, обясни Лапи.

След това Кория благодари на Лапи за това, че е пропуснал френския екипаж на пето място.

Есапека Лапи: Разликата ни с Тойота е брутална

Лапи сам е решил да пропусне Фурмо пред себе си в рали "Швеция"

Следвай ни:

Снимки: Imago