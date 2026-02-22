Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Брок Фийни триумфира в Сидни, драма за Кай Алън

  22 фев 2026 | 13:54
Брок Фийни спечели днес втората си победа за сезона в Суперкарс след драматична надпревара на "Сидни Моторспорт парк", в която пилотът на 888 беше начело от старта до финала, но най-сериозният му преследвач загуби време заради повреда в самия край на надпреварата.

На старта Кай Алън, който тръгна втори, успя да вземе старта на Фийни, който беше на полпозишън и двамата се бореха гума до гума, като колите им се докоснаха на два пъти в спринта към първия завой. Фийни удържа първото място, след като натрупа аванс от 2 секунди, който нарасна на 5 след първите спирания в бокса.

Антон Де Паскуале доминира във второто нощно състезание в Сидни
Антон Де Паскуале доминира във второто нощно състезание в Сидни

Преди втория цикъл от спирания в бокса заваля дъжд, но не достатъчно силно, за да принуди някой от лидерите да смени гумите си с мокри. Състезанието продължи на мокра, но изсъхваща писта.

Това остави Фийни начело, но Алън успя да го атакува успешно и го изпревари от външната страна на свръхбързия първи завой, само за да излезе малко по-късно от трасето и да върне лидерството на Брок, което той запази до финала.

Кай Алън продължи да притиска Фийни, но в 46-ата от общо 52 обиколки, пилотът на Гроув Рейсинг спря в бокса заради повреда в предното ляво окачване. Това изведе на второто място другият пилот на Гроув Матю Пейн, а трети финишира Кам Уотърс (Тикфорд Форд).

Фийни и Пейн делят първото място в класирането с по 258 точки, въпреки че Фийни се води лидер, тъй като има две победи. Трети в класирането е Уотърс с 238 точки, пред победителя от събота Де Паскуале със 197.

Снимки: Gettyimages

