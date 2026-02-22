Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин получи специална награда от МОК

Ден след вълнуващия финал на биатлона на Зимните игри, Международният олимпийски комитет удостои президента на Международния съюз по биатлон (IBU) Оле Далин с Олимпийски орден за изключителен принос.

71-годишният бивш биатлонист и състезател по ски бягане беше отличен по време на последната сесия на МОК за постиженията си през последните осем години като президент на IBU - роля, от която възнамерява да се оттегли по-късно през годината.

„Това беше фантастично пътешествие, което е увенчано с Олимпийски орден - може би най-престижната спортна награда в света. Това е огромна чест“, каза Далин пред агенция Ройтерс в Антхолц-Антерселва.

„Има огромно развитие в биатлона, сега е на най-високо ниво и може да се сравни с много, ако не и с всички, от най-големите спортове в света по отношение на нивото, на което се намира. На Олимпийските игри видяхме развитието през последните десетилетия на световната сцена, най-голямата сцена, която съществува. Разполагаме със съоръжения от най-висок клас, а състезанията за Световната купа са на много високо ниво“, добави той.

Десетки хиляди станаха свидетели на превъзходни стартове, където суперсилите Норвегия и Франция отново доминираха на подиума, макар че не всичко им се получи по добър начин. България и Чехия си осигуриха бронзови медали и благодарение на усилията на IBU и Далин да намалят разликата. Много по-малки нации показаха окуражаващи представяния, които ще се стремят да надградят в следващия олимпийски цикъл.

Масовият старт за жени, с който се закриха Игрите, беше витрина на биатлона в най-добрата му форма, като французойката Осеан Мишлон изпревари Тереза ​​Воборникова от Чехия по време на последната обиколка и грабна златото. Всичко се разигра пред трибуни, изпълнени с развълнувани фенове. Далин се гордее с инвестицията, която IBU направи в съоръжението в Антерселва, в сърцето на италианския биатлон, като феновете реагираха с позитивна енергия.

„Преди всичко атмосферата беше фантастична. Имахме най-голямата арена на Олимпийските игри с място за 19 000 фенове, така че общо сме имали около 200 000 зрители тук. Когато хора, които никога преди не са виждали биатлон на живо, дойдат тук и преживеят това, е огромна изненада, така че е толкова положително да посрещнем тези фенове“, добави президентът на Международната централа.

Ключов аспект от неговия мандат е подходът към развитието на местните общности, основан на данни и иновации, а фокусът върху това спортът да стане по-достъпен извън традиционните му крепости, започва да дава плодове.

„Вероятно е най-лесно да се съсредоточим върху това, където вече сме направили, но виждаме и две конкретни области, върху които можем да се съсредоточим - Северна Америка и Азия, така че работим за развитието на спорта там, както и върху комуникацията“, каза още Далин.

Нарастващият интерес доведе до увеличени приходи, което от своя страна дава на IBU повече пари за инвестиции.

„Често казвам, че парите не са всичко, но е добре да ги има. Миналата година организирахме турнир с ролкови ски в центъра на Мюнхен. Струваше много пари, но имахме 50 000 фенове. Също така имахме повече от 100 000 млади хора, които тестваха биатлон с лазерни пушки, така че това е видът инвестиция, която ще направим. Тези неща ни печелят повече фенове, но също така са бъдещето на биатлона“, завърши той.