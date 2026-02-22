Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  От модната столица към древната гладиаторска арена

С наближаването на края на Зимните олимпийски игри насочваме поглед към церемонията по закриването. Тази година в Италия церемонията ще се състои в историческата Арена ди Верона, с което за първи път в историята олимпийска церемония по закриването ще бъде проведена на обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Любопитното е, че церемонията по закриването на тези Игри няма да се проведе нито в Милано, нито в Кортина, а във Верона – град, разположен приблизително по средата между двата града-домакини. Церемонията ще бъде режисирана от творчески екип, ръководен от Алфредо Акатиньо. Художественият директор на събитието е създал празничен спектакъл, озаглавен „Красота в действие“.

„Красота в действие представя Италия в непрекъснато движение на емблематичния фон на Арена ди Верона,“ заяви Акатиньо. „Това ще бъде шоу, което съчетава технологии и емоция. Церемонията по закриването ще бъде почит към красотата във всичките ѝ форми, пренесена на сцената благодарение на изключителна екипна работа.“

Арена ди Верона е древен амфитеатър, построен около 30 г. сл. Хр., който и до днес остава една от най-добре запазените антични постройки. Тя е третият по големина оцелял амфитеатър в Европа след Колизеума в Рим и амфитеатъра в Капуа. Първоначално издигната в покрайнините на града, извън крепостните стени, арената е построена от розов и бял варовик и е побирала около 30 000 зрители. През 1117 г. силно земетресение разрушава голяма част от външния ѝ пръстен, но вътрешната част оцелява. Днес капацитетът ѝ е около 15 000 места, какъвто се очаква да бъде и за церемонията по закриването.

Първоначално арената е създадена за гладиаторски битки, след което е използвана за рицарски турнири и борби с бикове. В по-ново време тя се превръща в открита оперна сцена, на която се провеждат мащабни оперни фестивали, концерти и от време на време спортни събития.

Олимпийските игри Милано – Кортина представиха богатството на италианската култура – от модерната модна столица Милано, през планинските градове около Кортина д’Ампецо, до древните традиции на римската цивилизация, олицетворени от Арена ди Верона. Това е напълно подходящ начин да се сложи финал на Олимпиада с мотото „Armonia“ (Хармония), което символизира партньорството между съвременните градове и планините, както и съчетанието на древни традиции с модерни иновации.

Една от традициите на церемонията по закриването е предаването на олимпийската щафета на следващите домакини на Зимните игри – Франция. Френското знаме ще бъде издигнато редом до италианското, символизирайки прехода от Милано – Кортина към Френските Алпи през 2030 година.

Арена ди Верона ще бъде и домакин на церемонията по откриването на Параолимпийските игри на 6 март.

Снимки: Gettyimages

