От модната столица към древната гладиаторска арена

С наближаването на края на Зимните олимпийски игри насочваме поглед към церемонията по закриването. Тази година в Италия церемонията ще се състои в историческата Арена ди Верона, с което за първи път в историята олимпийска церемония по закриването ще бъде проведена на обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Любопитното е, че церемонията по закриването на тези Игри няма да се проведе нито в Милано, нито в Кортина, а във Верона – град, разположен приблизително по средата между двата града-домакини. Церемонията ще бъде режисирана от творчески екип, ръководен от Алфредо Акатиньо. Художественият директор на събитието е създал празничен спектакъл, озаглавен „Красота в действие“.

🚨VIDEO NEWS RELEASE🚨



A spectacular stage awaits ✨ This Sunday, the Closing Ceremony of #MilanoCortina2026 will illuminate the historic Arena di Verona, a UNESCO World Heritage site, with Olympic athletes at the heart of the celebration. ❤️



🔗https://t.co/e9qKITS5bB pic.twitter.com/kZurClQM1z — IOC MEDIA (@iocmedia) February 20, 2026

„Красота в действие представя Италия в непрекъснато движение на емблематичния фон на Арена ди Верона,“ заяви Акатиньо. „Това ще бъде шоу, което съчетава технологии и емоция. Церемонията по закриването ще бъде почит към красотата във всичките ѝ форми, пренесена на сцената благодарение на изключителна екипна работа.“

The Winter Olympics closing ceremony in Verona pic.twitter.com/IdqX7U3Pa5 — Klaus 🇸🇪 (@Klausfigu) February 21, 2026

Арена ди Верона е древен амфитеатър, построен около 30 г. сл. Хр., който и до днес остава една от най-добре запазените антични постройки. Тя е третият по големина оцелял амфитеатър в Европа след Колизеума в Рим и амфитеатъра в Капуа. Първоначално издигната в покрайнините на града, извън крепостните стени, арената е построена от розов и бял варовик и е побирала около 30 000 зрители. През 1117 г. силно земетресение разрушава голяма част от външния ѝ пръстен, но вътрешната част оцелява. Днес капацитетът ѝ е около 15 000 места, какъвто се очаква да бъде и за церемонията по закриването.

The final day of the Olympic Games is almost here - and so is the grand finale!



Tomorrow, the Verona Arena hosts the Milano Cortina 2026 Closing Ceremony: a spectacular celebration that will bring the Games to an unforgettable conclusion.



Don’t miss it.#MilanoCortina2026… pic.twitter.com/Fj6qPCju1Z — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 21, 2026

Първоначално арената е създадена за гладиаторски битки, след което е използвана за рицарски турнири и борби с бикове. В по-ново време тя се превръща в открита оперна сцена, на която се провеждат мащабни оперни фестивали, концерти и от време на време спортни събития.

HELLLLOOO VERONA



I’ve just arrived in the ancient city and UNESCO world heritage site and it’s stunning.



The Arena Di Verona is where the Olympic Closing Ceremony takes place tomorrow night. I’ll have coverage from the historic Roman amphitheater. pic.twitter.com/At8IIUBiBc — Devin Heroux (@Devin_Heroux) February 21, 2026

Олимпийските игри Милано – Кортина представиха богатството на италианската култура – от модерната модна столица Милано, през планинските градове около Кортина д’Ампецо, до древните традиции на римската цивилизация, олицетворени от Арена ди Верона. Това е напълно подходящ начин да се сложи финал на Олимпиада с мотото „Armonia“ (Хармония), което символизира партньорството между съвременните градове и планините, както и съчетанието на древни традиции с модерни иновации.

The Arena Di Verona is an architectural marvel that has stood the test of time and is Italy’s third-largest Roman amphitheatre.



And on Sunday evening plays host to the Olympic Closing Ceremony.



About 12,000 people will be inside it tomorrow as the Winter Games come to an end. pic.twitter.com/8CMa3Z8Yzs — Devin Heroux (@Devin_Heroux) February 21, 2026

Една от традициите на церемонията по закриването е предаването на олимпийската щафета на следващите домакини на Зимните игри – Франция. Френското знаме ще бъде издигнато редом до италианското, символизирайки прехода от Милано – Кортина към Френските Алпи през 2030 година.

Арена ди Верона ще бъде и домакин на церемонията по откриването на Параолимпийските игри на 6 март.

