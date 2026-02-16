Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Владислав Хераскевич не се отказва от съдебната битка срещу МОК

Владислав Хераскевич не се отказва от съдебната битка срещу МОК

  • 16 фев 2026 | 03:43
  • 216
  • 0
Владислав Хераскевич не се отказва от съдебната битка срещу МОК

Украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич заяви, че не се отказва и ще продължи съдебната си битка срещу Международния олимпийски комитет (МОК), след като беше изключен от състезанията на Игрите в Милано-Кортина. МОК заяви, че той няма право да носи каска, изобразяваща украински спортисти, убити по време на войната с Русия, по време на състезания, тъй като политическите послания са забранени по време на състезания. Беше му позволено да я носи преди и след състезания - дори на олимпийския терен, когато идва да се подготвя в съблекалнята. След това Арбитражният съд по спорта (КАС) потвърди решението на МОК.

Арбитражният съд в Лозана отхвърли жалбата на Хераскевич
Арбитражният съд в Лозана отхвърли жалбата на Хераскевич

„Ще продължа да се боря за правата си заедно с екипа си от адвокати и наистина вярвам, че ще донесем този случай пред гражданския съд", каза 27-годишният състезател във видеоклип, публикуван в социалните мрежи.

Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия
Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

Той не пожела да влезе в повече детайли и реално остави вратата отворена за това какви действия точно ще предприеме. Макар и да пропусна състезанията, а цялата програма в скелетона приключи днес, Хераскевич вижда и добри неща в наказанието си.

Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти
Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти

„Станаха четири години! Светът помни нашата трагедия. Ние се борим не само на бойното поле. Сега започваме програма, която ще бъде в подкрепа на семействата на спортистите, които са изобразени на каската ми. А после и на близките на всички загинали спортисти“, обясни 27-годишният състезател.

