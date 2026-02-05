Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. МОК щe защитава журналистите, ако бъде възпрепятствана работата им на Олимпийските игри

МОК щe защитава журналистите, ако бъде възпрепятствана работата им на Олимпийските игри

  • 5 фев 2026 | 12:41
  • 123
  • 0

Международният олимпийски комитет (МОК) ще защити правата на всички журналисти, отразяващи Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

МОК ще реагира при нарушения на свободата на медиите, когато на журналист е възпрепятствано свободно и безопасно да изпълнява работата си по време на състезанията.

Журналистите ще могат да съобщават за случаи на натиск, заплахи, тормоз или възпрепятстване на работата им. МОК ще приема и жалби относно други нарушения, включително финансови и етични, в рамките на своята юрисдикция.

За тази цел на уебсайта на МОК е създадена специална гореща линия. Жалбите ще се разглеждат индивидуално и поверително.

Олимпийските игри ще се проведат в Милано и Кортина д'Ампецо, Италия, от 6 до 22 февруари.

Снимки: Gettyimages

