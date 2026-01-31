Ковънтри похвали организаторите на Милано - Кортина

Изпълнителният съвет на Международния олимпийски комитет (МОК) проведе свое заседание тази събота в Милано, като на него бяха дискутирани финалните щрихи от подготовката за Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026. Президентът на МОК Кърсти Ковънтри заяви пред членовете, че организационните екипи са постигнали „огромен напредък“ през последните месеци, като похвали тясната координация с организаторите от Милано - Кортина. Зимните олимпийски игри през 2026 година ще се проведат от 4 до 22 февруари в Милано, Кортина и други места в Северна Италия.