  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Ковънтри похвали организаторите на Милано - Кортина

Ковънтри похвали организаторите на Милано - Кортина

  • 31 яну 2026 | 15:21
  • 277
  • 0

Изпълнителният съвет на Международния олимпийски комитет (МОК) проведе свое заседание тази събота в Милано, като на него бяха дискутирани финалните щрихи от подготовката за Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026. Президентът на МОК Кърсти Ковънтри заяви пред членовете, че организационните екипи са постигнали „огромен напредък“ през последните месеци, като похвали тясната координация с организаторите от Милано - Кортина. Зимните олимпийски игри през 2026 година ще се проведат от 4 до 22 февруари в Милано, Кортина и други места в Северна Италия.

