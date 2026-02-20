Опасенията на Киву се оправдаха: Лаутаро ще е аут за дълго време

От Интер потвърдиха контузията на своя капитан Лаутаро Мартинес след днешните му медицински прегледи, като става въпрос за разтежение в левия му прасец, получено при загубата с 1:3 от Бодьо/Глимт в Шампионската лига.

Киву: Платихме за грешките си, контузията на Лаутаро е сериозна

Клубът добави, че състоянието на нападателя ще бъде оценено отново през следващата седмица. Междувременно, според “Скай Спорт Италия” възстановяването му може да продължи поне един месец, с което се потвърждават думите на наставника на тима Кристиан Киву, който още след мача заяви, че става въпрос за сериозна травма.

Това означава, че Лаутаро ще пропусне не само реванша срещу норвежците през следващата седмица, но и градското дерби с Милан на 7-8 март, което може да се окаже решаващо за битката за титлата в Серия "А". Именно 28-годишният играч е водещият реализатор първенството със своите 14 гола в 25 срещи през сезона. Освен това той има четири попадения в осем срещи за “нерадзурите” в ШЛ.

Още един ключов играч на Интер е с проблеми след загубата в Норвегия

Все пак в лагера на Интер има и добра новина, а именно за състоянието на Пьотър Жиелински. Полузащитникът също беше с физически оплаквания след последния мач, но днешните му медицински тестове са изключили контузия. Така полският национал ще бъде на разположение на Киву още за утрешното гостуване на Лече. Давиде Фратези също е преодолял своя проблем, така че се очаква двамата да са титуляри в предстоящия двубой предвид наказанията на Николо Барела и Хакан Чалханоолу.

Снимки: Gettyimages