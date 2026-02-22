Петър Кюмюрджиев: Заслужихме победата

Едноименният тим на Созопол продължи доброто си представяне от началото на годината с 1:0 вчера над Родопа в Смолян. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Старши треньора на Созопол коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме много силен мач. Освен попадението имахме и греда на Борислав Трендафилов, както и други ситуации, които не успяхме да реализираме. Смятам, че победихме напълно заслужено на един негостоприемен стадион, макар и да играхме на изкуствения терен. Влизаме в серия, в която в рамките на една седмица ще изиграем три мача. Предстои да подобрим още играта си, но съм изключително доволен от днешното представяне на момчетата. Родопа е много добър отбор, разполага с качествени футболисти и според мен много противници ще имат проблеми в Смолян“.

Снимка: fcsozopol.com