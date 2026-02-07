Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

В Карнобат, едноименния тим на Созопол победи Загорец (Нова Загора) с 2:1 в четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Борислав Трендафилов е героя на двубоя с двете си попадения. Заслужен успех за селекцията на Петър Кюмюрджиев, с оглед събитията на терена. В 12-ата минута Аюб Ел Мансури подаде и Трендафилов откри резултата отблизо. След секунди Даниел Иванов пропусна да удвои. Отговорът на съперника дойде в 24-ата минута, когато след удар на Мариян Тонев, Даниел Андреев изби с глава топката от голлинията. Още ситуации имаше пред вратите. Секунди преди почивката, Денислав Атанасов от Загорец напусна терена с контузия и мястото му зае Георги Георгиев. Трендафилов пропиля отлична възможност за второ попадение в 57-ата минута. В 81-ата обаче коригира мерника си и резултата стана 2:0. Тонев вкара почетния гол за отбора от Нова Загора, секунди преди даденото от съдията продължение в края.